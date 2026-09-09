Дружное начало учебного года

В регионе продолжается ежегодная республиканская акция «Мектепке жол». В числе первых, кто ее поддержал, – узбекские этнокультурные объединения. Благодаря их помощи комплекты для учебы получили 75 учеников таразской средней школы № 4. Большая часть из них – первоклассники. Руководители областного и городского узбекских этнокультурных объединений Набижон Салахходдинов и Алишер Каримов подчеркивают, что создание благоприятных условий для обучения подрастающего поколения, разумеется, задача общая.
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