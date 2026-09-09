Дружное начало учебного года

Не остались в стороне и другие ЭКО. Так, председатель таджикского этнокультурного объединения Махкам Орифов и его заместитель Рустам Султанходжаев поздравили учащихся таразской СШ № 4 с очередным учебным годом и вручили школьную форму и рюкзаки десяти ребятам, которым нужна поддержка. А в школьной библиотеке появился сборник, посвященный истории ЭКО области. Директор школы Сандугаш Алиева поблагодарила гостей за социальную ответственность и подарки детям.

Члены Жамбылского областного филиала РОО «Ассоциация курдов РК «Барбанг» побывали в жилом массиве Шолдала, 1-м отделении, Казпоселке, а также в селах Жасоркен, Гродеково и Кызылкайнар Жамбылского района. Нескольким десяткам семей была оказана материальная помощь в подготовке к учебному году, их обеспечили всеми необходимыми школьными принадлежностями и одеждой.

Вместе с активистами организации в акции приняли участие представители общественного объединения «Бірлік, бауырлар» и неравнодушные граждане. Председатель Совета матерей Курдского этнокультурного центра Айша Карахмет­оглы за счет собственных средств помогла нескольким школьникам из села Гродеково, передав школьную форму, спортивную обувь, канцтовары, а также сладости.

– Впереди у ребят учебный год, новые знания, встречи, открытия. Хочется верить, что вместе с необходимыми школьными принадлежностями они получили еще один важный подарок – уверенность в том, что рядом есть люди, которым небезразличны их будущее и успех, – говорил председатель филиала РОО «Ассоциация курдов РК «Барбанг» по Жамбылской области Сартиф Алиев. – Пусть наша общая поддержка станет для них хорошим началом, а добрые дела еще чаще объединяют нас. Вместе мы становимся только сильнее.