В гонке с кибермошенниками надо быть впереди

Цифровизация прочно вошла в нашу повседневную жизнь: с телефона мы оплачиваем счета, получаем госуслуги, оформляем документы... Однако у этого удобства есть обратная сторона – вместе с новыми технологиями растут и риски.

Мошенники давно перестали ограничиваться примитивными схемами. Сегодня они используют искусственный интеллект, подмену голоса, дипфейки и методы социальной инженерии, подстраиваясь под тот же цифро­вой мир, в котором мы живем. Именно поэтому сентябрь в Казахстане объявлен месяцем информационной безопасности. Цель данной кампании не в том, чтобы искоренить мошенничество раз и навсегда – такая гонка не имеет финиша, а в том, чтобы вооружить каждого гражданина базовыми знаниями и привычками цифровой безопасности.

– Это очень правильная инициатива. Недостаточно просто создавать новые технологии защиты. Надо постоянно говорить с людьми о том, какие риски появляются вместе с цифровизацией, как распознавать мошенничество и главное – что делать в конкретной ситуации, – говорит сопредседатель Комитета по информационной безопаснос­ти Альянса QazTech Евгений Питолин.

Сейчас мошенники используют практически те же технологии, что и государство, бизнес и обычные граждане. Поэтому нельзя сказать: «Мы придумали систему, которая защищает от мошенников, значит, проблема решена». Завтра появится новая схема, послезавтра – новая технология.

– Мошенники всегда будут пытаться быть на шаг впереди. И нам вообще не нужно ставить задачу однажды их догнать и победить. Это бесконечная гонка. Перед нами другая задача: сделать так, чтобы как можно больше людей знали о существующих рисках и понимали, как себя вести. Здесь на первый план выходит цифровая грамотность. Сегодня она должна восприниматься примерно так же, как элементарные правила безопасности на улице, – говорит эксперт.

Евгений Питолин дает прос­тые советы. Если вам звонят и говорят, что ваш счет сейчас заблокируют, что на ваше имя оформляют кредит, что сотруднику полиции необходимо срочно получить ваши данные, первое правило – остановитесь. Не нужно продолжать разговор в том сценарии, который вам навязывает собеседник.

– Если вам позвонили якобы из банка, положите трубку и сами перезвоните по официальному номеру. Сказали, что звонят из полиции, прокуратуры или другого госоргана – самостоятельно найдите официальный номер и перепроверьте информацию. Вам не нужно доказывать что-то человеку, который звонит вам. И важно понимать: мошенник пытается забрать у человека не только деньги, но и время на размышление. Он создает стресс, торопит, пугает, запрещает советоваться с родственниками или коллегами. И как только вы перестаете думать и начинаете просто выполнять его инструкции, вы уже играете по его правилам, – рекомендует Евгений Питолин.

Мошенники существовали задолго до появления Интернета. И если завтра полностью убрать цифровые технологии, мошенничество никуда не исчезнет. Оно просто перейдет в другую форму: на бумагу, в очереди, телефонные справочники, объявления, личные встречи.

– Мы привыкли доверять экрану, ссылке, уведомлению, знакомому логотипу. И именно поэтому цифровая грамотность сегодня становится обязательным навыком. Это как ремень безопасности в автомобиле. Мы ведь не говорим: «Раз я пристегнулся, значит, теперь могу вообще не смотреть на дорогу». Безопасность – это совокупность привычек, – убежден Евгений Питолин.

Эксперт отмечает, что государство сегодня проводит большую работу в цифровом мире: развиваются системы защиты, совершенствуется законодательство, усиливаются механизмы противодействия киберпреступности, запускаются образовательные инициативы. Но государство не может физически находиться рядом с каждым человеком в тот момент, когда ему звонит мошенник. К такой работе должны подключаться все: госорганы, банки, бизнес, IT- и телекомоператоры, школы и университеты, СМИ, профильные эксперты и, конечно, сами граждане.

Такие инициативы, как кибермесяц, важны не только как информационная кампания. Это возможность говорить о цифро­вой безопасности простым языком. Не тогда, когда человек уже потерял деньги, а заранее, чтобы он понимал, что делать в момент атаки.

Конференция CyberSteppe, которая пройдет 10–11 сентября в Астане, объединит представителей госорганов, бизнеса, экс­пертов, которые будут говорить не только о технологиях, но и о конкрет­ных повседневных навыках цифровой безопас­ности. Участие бесплатное, и всем, кому интересна данная тема, могут присоединиться. Кибербезопасность – это уже не вопрос исключительно IT-специа­листов. Она касается каждого, у кого есть телефон, банковская карта, аккаунт в соцсетях или электронная почта.

– Самое главное – не бояться технологий. Нам не нужно возвращаться в прошлое и отказываться от цифровизации. Надо научиться пользоваться ее возможностями безопасно, – резюмировал Евгений Питолин. – Чем больше мы будем говорить о реальных схемах мошенничества, показывать людям, как они работают, объяснять, где перепроверять информацию и куда обращаться, тем меньше пространства мы будем оставлять для преступников. Нельзя рассчитывать, что мошенники однажды закончат придумывать новые схемы. Они будут меняться всегда. Поэтому и наша цифровая грамотность должна постоянно развиваться.