Скрывая номер, наказания не избежать

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Сводки полиции пестрят однотипными случаями, когда автовладельцы разными способами пытаются скрыть государственные номера своего авто. Им кажется: что может быть проще, чем прикрыть пару букв на номерном знаке бумагой или позволить грязи сделать свое дело, чтобы избежать штрафов с камер видеонаблюдения? Однако, как показывает практика, для водителей такой лайфхак заканчивается предсказуемо плохо.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время патрулирования на 487-м километре автодороги Западная Европа – Западный Китай сотрудники полиции остановили автомобиль KIA K5, госномер которого был частично скрыт. В ходе проверки установлено, что часть буквенно-­цифровых обозначений машины водитель умышленно закрыл бумагой. Это препятствует полной фиксации­ номера камерами видеонаблю­дения и идентификации авто. В отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. За данное правонарушение предусмотрено административное взыскание в виде адмареста на срок до пяти суток с лишением права управления транспорт­ными средствами на один год.

Другой случай ранее был зафиксирован в Жамбылском районе. Сотрудники патрульной полиции выявили автомобиль марки BMW, номерные знаки которого вызвали подозрение. Установлено, что водитель, не оформив автомобиль, ввезенный из Грузии,­ снял государственный­ регистрационный­ номер с другого транспортного средства и использовал его. По данному факту составлены два административных протокола. По решению Жамбылского районного суда правонарушитель подвергнут адмаресту и лишен прав на один год.

Как отметили в департаменте полиции области, это далеко не единичные случаи. Так, был задержан водитель, который управлял автомобилем с измененным госномером, другой сел за руль, несмотря на лишение права управления транспорт­ными средствами. Еще один автовладелец снял госномер и выехал на полосу встречного движения, создав угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Подобные действия могут быть направлены на то, чтобы избежать фиксации нарушений камерами видеонаблюдения, в том числе превышения скорости, выезда на встречную полосу и совершения других опасных маневров. В отношении всех нарушителей приняты административные меры по статье 590 и части 3 статьи 612 КоАП. Транспортные средства помещены на специализированную штрафстоянку.

По итогам прошлого года на территории области за установку подложных госномеров к ответственности привлечены 45 человек, за управление транспортными средствами с такими номерами – 70 водителей. С начала текущего года жамбылскими полицейскими пресечено уже 88 фактов сокрытия номерных знаков.

#автомобили #закон и порядок #госномера

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