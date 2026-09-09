Автомобили: ограничения для опасных, но не старых

Специальную проверку будут проходить транспортные средства, работающие на бензине, газе и дизельном топливе. Это самостоятельная и отдельная процедура, проводимая наряду с обязательным техническим осмотром. Проверка на соответствие экологическим нормам предполагает измерение уровня токсичности выхлопных газов у бензиновых и газовых автомобилей и дымности – у дизельных.

Как уточнили в сопровождающей кампанию организации A-parking, обследование на экологичность совмещается с обязательным техническим осмотром по срокам. То есть если автомобиль прошел техосмотр до 1 сентября этого года, выданный документ будет действовать до даты следующей проверки, в том числе в части экологического контроля.

Замеры выбросов и выдачу заключения смогут проводить только аккредитованные центры, которые оснащаются необходимым оборудованием. Зачастую автостанции берут на себя сразу обе процедуры, так что водители будут в одном месте проходить обязательный техосмотр и диагностику.

Внедрение принципа зоны низких выб­росов (low emission zone – LEZ) в Алматы началось в порядке пилотного проекта в апреле. Его основное назначение – снижение загрязнения атмосферного воздуха, в котором доля автотранспорта считается наиболее значительной, хотя и не исключительной.

На состав воздуха в крупнейшем цент­ре страны влияет комплекс факторов, в том числе деятельность объектов энергетики и промышленности, негазифицированная часть жилого сектора, а также бани, СТО, кафе и шашлычные, использующие неэкологичные виды топлива. Все основные источники загрязнения были учтены при утверждении правил охраны атмосферного воздуха в Алматы, а документ, принятый городским маслихатом, устанавливал требования по сокращению выбросов в атмосферу.

В порядке эксперимента первая алматинская LEZ была определена в границах культурно-исторического центра. На территории установлено 134 дорожных знака, на 15 улицах нанесена специальная дорожная разметка, мониторятся данные, отрабатываются технические решения и взаимодействие участников системы. Тестовый режим продлится до конца этого года, плата за въезд, штрафы и ограничения движения для водителей вводиться до этого срока не будут.

Кроме того, продолжится системное изучение показателей фактического уровня выбросов автотранспорта. С начала года с участием мобильных экологических лабораторий проверено более 2,5 тыс. автомобилей, почти у трети из них зафиксировано превышение установленных нормативов. Статистика по стационарным экологическим постам: из 116 тыс. проведенных измерений сверхнормативные показатели получены более чем в 13 тыс. случаев.

Вновь вводимое обследование транс­портных средств на уровень токсичности выхлопов, по мнению экспертов, также позволит получать объективную картину об экологическом состоянии автопарка мегаполиса и станет одним из определяющих принципов устройства LEZ.

Ставка на учет фактических выбросов конкретного автомобиля делается осознанно. Техническое экообследование будет учитывать не возраст машины или ее экологический класс, а именно эмиссию как объективный показатель. По словам руководителя рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлана Бузурбаева, акцент делается на выявлении транспорта, производящего выбросы отработанных продуктов свыше допустимых пределов.

– Два автомобиля одного года выпуска и одного экологического класса могут иметь совершенно разные показатели выхлопа. Поэтому система должна оценивать фактическое состояние конкретного автомобиля, – заявил, выступая на брифинге, Ерлан Бузурбаев.

Именно на этом основании год выпуска и экокласс не взяты за основу ограничения эксплуатации автомобиля в экозонах Алматы. Исправное и безо­пасное, согласно экологическому стандарту, средство передвижения пройдет необходимое освидетельствование независимо от возраста. Стандарты для проверки соответствующих параметров выхлопных газов утверждены и действуют в Казахстане.

В основу LEZ-инициативы лег международный опыт. Как утверждает руководитель Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова, сегодня зоны низких выбросов действуют более чем в 300 европейских городах, схожие подходы применяются также в Китае.

По данным эксперта, имеющаяся за рубежом практика демонстрирует несколько существенных эффектов. В первую очередь это снижение концентрации опасных для здоровья человека химических соединений. Отдельного внимания заслуживает изменение транс­портного поведения: сочетание экологической зоны с платным въездом на территорию определенных городских территорий приводит к значительному сокращению автомобильного трафика и, как следствие, к расширению и модернизации парка экологичного общест­венного транспорта.

Специалист назвала четыре условия для эффективной работы LEZ в Алматы: поэтапность введения новых норм, развитие общественного транспорта, экономические стимулы для обновления автопарка и достаточная коммуникация с жителями.

Качественным примером экономической поддержки инициативы экозонирования мог бы послужить опыт Китая. Здесь введению экологических ограничений сопутствуют программы утилизации старых машин, компенсации и льготы автовладельцам.

Для Алматы, по мнению Жулдыз Саулебековой, идея LEZ – назревшая необходимость. За последние 20 лет количество автомобилей в мегаполисе выросло поч­ти в три раза, а рост населения только за 10 лет составил примерно 600 тыс. человек. Это факторы прямого влияния на транспортную инфраструктуру и объемы опасных для человека выбросов.