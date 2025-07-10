Ученые из Германии и Ирака с помощью искусственного интеллекта собрали воедино 3 000-летний гимн, воспевающий Вавилон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Европульс

Фото: Европульс

Исследователи собрали текст из десятков разрозненных клинописных табличек, хранящихся в музеях разных стран.

Гимн состоит из 250 строк и описывает жизнь одного из самых могущественных городов древности. В нем рассказывается о городских постройках, природе Месопотамии и даже о роли женщин-жриц — ранее подобные детали в письменных источниках почти не встречались.

Ученые говорят: гимн был популярен — его переписывали в школах, но со временем он оказался забыт.