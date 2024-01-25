Индустрия воровства

фото из архива "КП"

Как уже признают в Конгрессе, в Соединенных Штатах с некоторых пор возникли крупные организации, объединяющие профессиональных магазинных воров, из-за которых число магазинных краж растет беспрецедентными темпами. Преступники обносят магазины, а затем передают «добычу» бандам. Те придают ворованному «приличный» вид и затем реализуют его через маркетплейсы.

По информации WT, проблема затрагивает оба побережья США и приобрела ныне такие масштабы, что ущерб от нее, по подсчетам розничных сетей, начал превышать 70 млрд долларов ежегодно.

Кризис вынуждает ритейлеров укреплять меры безопасности, жерт­вуя удобством для покупателей: так, отдельные торговые точки теперь хранят товары не в торговых залах, а в подсобных складских помещениях, а на полках выставляют только фотографии продукции. Другие используют специальные «умные» тележки, которые автоматически блокируются при попытке выйти вместе с ними из магазина.