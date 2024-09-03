Информацию о всеобщем масочном режиме в Минздраве назвали фейком

«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.

Согласно постановлению и.о. главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций», - говорится в сообщении.