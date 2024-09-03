Информацию о всеобщем масочном режиме в Минздраве назвали фейком

Здравоохранение , Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.

Согласно постановлению и.о. главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций», - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Минздрав призвал граждан доверять достоверной информации из официальных источников.

#медицина #фейк #Минздрав

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