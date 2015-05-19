Инновационный салон

Свежий выпуск
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Салон, который еще называют эффективным творческим полигоном для продвижения интеллектуальной собственности и местом встреч для научного и бизнес-сообщества, собрал более 300 участников из России, Малайзии, Польши, Молдовы, Сербии, Румынии, Хорватии, Тайваня, Казахстана и других государств. Всего в нем участвовало 18 стран. Разработчики представили 680 изобретений и инновационных проектов.

Аллея металлургов
Сергей ГОРОВ
Металлурги Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» – массово вышли на весеннюю посадку деревьев. В акции «Я посадил дерево» приняли участие 100 семей работников предприятия, которые приурочили закладку березовой аллеи на одной из центральных улиц Аксу к двум юбилейным датам – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.
Радуясь возможности сделать доброе дело, заводчане с удовольствием помогали своим детям высаживать молодые березки. Каждое из посаженных деревьев по традиции стало именным: карточки со своими фамилиями металлурги бережно привязали к стволам саженцев.
Комментируя этот факт, директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев отметил, что многие заводчане специально пришли со своими детьми. Это возможность в очередной раз напомнить нынешнему молодому поколению о подвигах наших дедов. Небольшой, но чистый и ухоженный Аксу по праву считается одним из лучших моногородов Казахстана. Это заслуга не только местных властей, но и самих жителей, которые вносят лепту в озеленение, мечтая превратить городок в зеленый оазис.

За креативный подход
Людмила КОРИНА
В Москве состоялось подведение итогов VII Международного конкурса «Пресс-служба года». Независимые эксперты оценили более 400 претендентов в 11 номинациях. В итоге в число призеров вошла пресс-служба акима Западно-Казахстанской области. Ее специалистам присуждена награда «За креативный подход в PR-работе в государственной сфере».
Как отметил председатель жюри конкурса, главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов, пресс-службы должны внедрять в свою работу современные технологии и новые методики подачи оперативной информации. Хороший опыт в данной сфере продемонстрировали казахстанцы. В свою очередь пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат Абуов отметил важность самого конкурса, участие в котором становится все более престижным.

Проще и быстрее
Ада ДЕМИНА
Пользователи QIWI-кошельков и терминалов теперь могут управлять своими объявлениями на площадке OLX.kz и вносить платежи по ним без комиссии. Это стало возможным благодаря партнерскому соглашению, заключенному двумя компаниями.
В настоящее время казахстанская база сервиса OLX.kz превышает 1 млн. объявлений и ежемесячно пополняется в среднем на 300 тыс. Ежедневно сайт посещает около 200 тыс. человек. Согласно данным компании Gemius, общее число его пользователей составляет около 1 млн. человек. Успехом среди казахстанцев пользуется и мобильная версия сервиса. Согласно исследованию Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции, она вошла в тройку лучших.
«Это одна из самых популярных и удобных площадок для покупок, – считает директор QIWI Kazakhstan Владимир Ким. – А с QIWI пользоваться ее возможностями стало еще проще и быстрее».

В знак памяти
Чингиз ТАШЕНОВ
Кокшетауская молодежь приняла участие в акции, посвященной Дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая.
В настоящее время в области зарегистрировано 509 случаев ВИЧ-инфекции, 39 человек больны СПИД­ом, умерли от этой болезни 132 акмолинца. В ходе акции студенты колледжей города провели концерт. В знак памяти участники мероприятия прикололи на грудь красные ленточки.

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