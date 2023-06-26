Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана

Комитет национальной безопасности РК пресек очередную попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ РК

31 мая 2023 года в пункте пропуска «Карасу» в Кордайском районе Жамбылской области пограничный наряд в грузовой автомашине под управлением иностранца обнаружил около 800 кг смолы каннабиса. Наркотики были тщательно укрыты среди других товаров. Их предварительная стоимость на черном рынке составляет более 6 млн долларов США, отметили в комитете.

КНБ и прокуратура начали досудебное расследование и установили, что изъятые наркотики предназначались получателям в России.

В ходе совместных с компетентными органами РФ мероприятий в июне этого года с поличным были задержаны организаторы канала наркотрафика, заключили в ведомстве.