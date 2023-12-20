Иностранцы незаконно создавали коммерческие предприятия в РК

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

18 фактов выявила прокуратура Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что действующее законодательство запрещает создание юрлица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.

Сообщается, что иностранные граждане вопреки требованиям законодательства, создавали коммерческие предприятия без  разрешительных документов.

К примеру, в 2020 году гражданин Украины без визы бизнес-иммигранта образовал и зарегистрировал в госорганах товарищество с ограниченной ответственностью. Более того, товариществом на период осуществления своей деятельности какие-либо налоги в госбюджет не уплачивались.

"Необходимо отметить, что данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денег, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов. По акту надзора прокуратуры органами госдоходов проведена исковая работа, по решению судебных органов ликвидировано 18 незаконно созданных коммерческих предприятий", – уточнили в прокуратуре. 

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