Иностранцы незаконно создавали коммерческие предприятия в РК

18 фактов выявила прокуратура Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz
В ведомстве напомнили, что действующее законодательство запрещает создание юрлица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.
Сообщается, что иностранные граждане вопреки требованиям законодательства, создавали коммерческие предприятия без разрешительных документов.
К примеру, в 2020 году гражданин Украины без визы бизнес-иммигранта образовал и зарегистрировал в госорганах товарищество с ограниченной ответственностью. Более того, товариществом на период осуществления своей деятельности какие-либо налоги в госбюджет не уплачивались.
"Необходимо отметить, что данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денег, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов. По акту надзора прокуратуры органами госдоходов проведена исковая работа, по решению судебных органов ликвидировано 18 незаконно созданных коммерческих предприятий", – уточнили в прокуратуре.