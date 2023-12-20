Иностранцы незаконно создавали коммерческие предприятия в РК

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В ведомстве напомнили, что действующее законодательство запрещает создание юрлица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.

Сообщается, что иностранные граждане вопреки требованиям законодательства, создавали коммерческие предприятия без разрешительных документов.

К примеру, в 2020 году гражданин Украины без визы бизнес-иммигранта образовал и зарегистрировал в госорганах товарищество с ограниченной ответственностью. Более того, товариществом на период осуществления своей деятельности какие-либо налоги в госбюджет не уплачивались.