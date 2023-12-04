Иран проявил интерес к казахстанским инвестициям

ИРИ выразила готовность предоставить особые условия для ведения казахстанского бизнеса в свободных экономических зонах Ирана

Фото: пресс-служба правительства РК

В Тегеране состоялось 19-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В мероприятии под сопредседательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина и министра сельского хозяйства ИРИ Мохаммада Али Никбахта приняли участие представители министерств и государственных предприятий двух стран.

На заседании Межправкомиссии стороны отметили успешное развитие межгосударственных взаимоотношений в торговле, сельском хозяйстве, логистике, энергетике, здравоохранении, образовании, туризме и других сферах.

Серик Жумангарин напомнил, что главами обоих государств поставлена задача по достижению трехмиллиардного рубежа в торговле между Казахстаном и Ираном.

«Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание Плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до $3 млрд. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объемов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое», — сказал вице-премьер и добавил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта несырьевых товаров на рынок Ирана.

Производители готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн.

Также в ходе заседания Серик Жумангарин положительно оценил успехи, достигнутые странами в заключении полноформатного Соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном.

По словам министра сельского хозяйства ИРИ Мохаммада Али Никбахта, иранские предприятия могут наладить поставки рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени, сухофруктов и других продуктов питания в Казахстан.

Иранская сторона также проявила интерес к казахстанским инвестициям и выразила готовность предоставить особые условия для ведения бизнеса в свободных экономических зонах Ирана.

В рамках Межправкомиссии также обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север-Юг. Ключевым звеном в этом направлении может стать Каспийский узел.

По завершении пленарного заседания заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин и министр сельского хозяйства ИРИ Мохаммад Али Никбахт подписали Протокол 19-й Совместной межправительственной комиссии и План мероприятий по доведению товарооборота между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран до $3 млрд.

Кроме того, по итогам МПК подписаны документы в сферах сельского хозяйства и метрологии:

- Меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между Министерствами сельского хозяйства Казахстана и Ирана.

- Меморандум о взаимопонимании в сфере метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Национальным центром метрологии Иранской национальной организации по стандартизации.

В ходе рабочего визита в Тегеран вице-премьер Казахстана встретился с ведущими бизнесменами Ирана в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, инвестиций, ГМК, промышленности и транспорта.