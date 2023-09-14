Искусство для всех

Инклюзивные мастер-классы art-activities для детей-инвалидов, ребят из детских домов и малоимущих семей организованы в столичной галерее искусств Pygmalion под руководством профессиональной художницы Анастасии Жарко. Творческий проект реализуется благодаря гранту Фонда Первого Президента РК.

Работать с детьми, открывать им удивительный мир творчества и культуры галерея пригласила профессиональных художников, преподавателей живописи и декоративно-прикладного искусства. Цель проекта ‒ помочь детям улучшить психоэмоциональное состояние, развивать эмпатию, мотивировать на дальнейшее самостоятельное изучение направлений изобразительного искусства.

Пространство галереи призвано сделать процесс общения учеников с преподавателями максимально увлекательным. Занятия проходили в окружении оригинальных произведений мастеров Казахстана, Европы, Японии.

– Для галерей важно развитие изобразительного искусства в Казахстане, а это возможно только в том случае, если люди будут с самого детства понимать его значение в нашей жизни. Надеемся, что этот проект поможет многим ребятам увлечься творчеством, ‒ рассказала руководитель проекта Анастасия Жарко.

Мастер-классы задействуют смежные с изобразительным искусством направления – дизайн, производство фото- и видеоконтента. Все они креативные и востребованные, а полученные навыки могут помочь в дальнейшем трудоустройстве.

– Освоение подобных навыков, как правило, сопряжено с серьезными расходами. Поэтому хотелось сделать проект полностью бесплатным ‒ образование в сфере искусства, на наш взгляд, должно быть доступным для детей, ‒ отметила Анастасия Жарко.

В дальнейших планах – активно взаимодействовать с фондами поддержки детей, чтобы охватить подобными образовательными проектами как можно больше участников, в том числе из регионов страны.