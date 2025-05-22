С 12 по 16 мая в Казахстане прошла Неделя репродуктивного здоровья, организованная по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан при поддержке Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целью мероприятий стало повышение осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья, гигиене тела и периодам полового созревания, профилактики инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, вируса папилломы человека.

В течение пяти дней в организациях первичной медико-санитарной помощи и Центрах здоровья молодежи всех регионов страны прошли Дни открытых дверей. Консультационную и информационную поддержку получили мужчины и женщины репродуктивного возраста, подростки и молодежь.

Каждый из пяти дней был посвящен отдельной теме – планированию семьи, женскому здоровью, мужскому здоровью, молодежи и профилактике ИППП, профилактике ВПЧ.

Подводя основные итоги недели, в Министерстве здравоохранения отметили, что по республике проведено 14 350 мероприятий, всего проект охватил 358 498 казахстанцев, включая 83 389 мужчин, 157 476 женщин, 117 633 подростков.

В областях и городах состоялось 3 636 просветительских встреч и лекций с участием гинекологов, урологов, инфекционистов и других специалистов

В СМИ опубликовано 238 экспертных комментариев, интервью и выступлений.

Наибольшая активность и вовлеченность населения зафиксирована в городах Алматы, Астана, а также в Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областях.

Особое внимание в ходе кампании было уделено подросткам: более 117 тысяч получили доступ к достоверной информации о здоровье и профилактике заболеваний. Врачи и специалисты работали как в школах и колледжах, так и в цифровой среде – через соцсети и телевидение.