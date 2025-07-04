Мировое сообщество познакомилось с уникальным опытом «Ассамблея жастары» и признало его образцом конструктивного межэтнического взаимодействия

Фото Салимхана Сабитова

Молодёжное объединение «Ассамблея жастары» представило Казахстан на международной встрече в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Опыт межкультурного диалога, реализуемый казахстанской молодежью, был признан одним из лучших, сообщает Kazpravda.kz

В штаб-квартире ЮНЕСКО обсуждались лучшие практики межкультурного диалога, и среди 40 стран весомо звучал голос Казахстана. В составе казахстанской делегации были представители Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких и Салимхан Сабитов.

— Для нас это и честь, и ответственность. Мы рассказали миру, как более 120 этносов в Казахстане живут в мире и согласии. Этот искренний интерес к нашему опыту вдохновляет, — отметил член президиума РОО «Ассамблея жастары» Салимхан Сабитов.

Организация, созданная в 2021 году, уже объединила десятки тысяч неравнодушных, активных молодых людей по всей стране. Одной из лидеров движения стала Дарига Смаилова — активистка из Петропавловска, победительница Международной премии «Волонтёр года». Сегодня она возглавляет североказахстанское отделение объединения.

— Волонтёрство — это не просто помощь. Это способ объединять, вдохновлять, наполнять жизнь смыслом. Именно так мы строим сильное, заботливое сообщество, — говорит Дарига.

На базе Северо-Казахстанского филиала «Ассамблея жастары» сегодня активно работают порядка 500 человек, из них 300 — из сельской местности. Вовлечённость молодежи из глубинки — принципиальный приоритет команды.

— Мы хотим, чтобы каждый молодой человек, независимо от места проживания, чувствовал себя частью общего дела. Именно поэтому планируем перезапустить проект «Қызылжар жастары», — делится Дарига.

За последний год активисты провели десятки мероприятий, в том числе субботники в рамках «Таза Қазақстан» и ретро-концерты, марафоны, квесты, кинофестивали, тренинги и встречи. Особое внимание уделяется просвещению: молодёжь обсуждает лидерство, гражданский патриотизм, толерантность и межнациональное согласие.

2025 год — особенный: 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. И молодёжь подготовила к юбилею особую акцию — «30 қадам ізгілікке» (30 шагов к добру). В течение 30 дней активисты совершали добрые дела: помогали пожилым, навещали детские и социальные учреждения, ухаживали за бездомными животными. Инициатива не только объединила молодёжь по всей стране, но и стала началом новой привычки — жить с открытым сердцем.

Сверхмиссия «Ассамблея жастары» — не просто быть организацией, а стать движущей силой перемен. Это - молодёжь, которая не ждёт, когда будет лучше. Она берёт ответственность и создаёт это «лучше» сама. Это новое поколение Казахстана — осознанное, деятельное и по-настоящему сильное.