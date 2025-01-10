Известный казахстанский писатель Мухтар Магауин умер в США

Литература,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Он был признан лучшим писателем тюркского мира

Фото: magauin.com

Автор исторических произведений и исследователь поэзии сказителей-жырау ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает Kazpravda.kz

О смерти выдающегося писателя, публициста в соцсетях сообщил его сын Едиге. Мухтар Магауин в своем доме в Мэриленде 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени.

Согласно информации Литературного портала, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин родился в 1940 году в Чубартауском районе Семипалатинской области. В 1962 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1965 – аспирантуру. Работал заведующим отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті».

Мухтар Магауин - не только замечательный писатель, но и прекрасный переводчик. Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов С. Моэма, роман Г. Хаггерта «Копи царя Соломона» .

Отличительной чертой таланта Мухтара Магауина является стремление не только глубоко познать историю своего народа, но и правдиво отразить ее в литературных трудах. 

В исторических, художественных произведениях писатель воспроизводит неповторимый колорит того или иного исторического периода, жизнь людей, их обычаи и обряды, мечты и стремления. 

В 1997 году мэтр казахской литературы, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром».

Премию Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель. 

#смерть #писатель #кончина #Мухтар Магауин

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