Концерт Энрике Иглесиаса в Алматы: что нужно знать зрителям

Культура

Зрителям рекомендуют заранее прибыть на стадион и учитывать время на прохождение контроля

Фото:Фото: Оргкомитет концертов Э.Иглесиаса в Казахстане

В Алматы продолжается подготовка к концерту Энрике Иглесиаса, который пройдет на Центральном стадионе. Организаторы рассказали о порядке входа, правилах безопасности и работе транспорта, передает Kazpravda.kz.

Входы на стадион откроются в 16:00. Основной поток зрителей будет проходить со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Для обладателей билетов категории VIP Standing A предусмотрен отдельный вход со стороны улицы Сатпаева.

Зрителей просят приезжать заранее, чтобы избежать очередей и иметь достаточно времени для прохождения контроля.

«На территорию стадиона нельзя проносить громоздкие предметы, которые могут мешать другим посетителям или создавать угрозу безопасности, легковоспламеняющиеся и опасные вещества, алкоголь, запрещенные вещества, дроны и другие беспилотные устройства», - сообщили в акимате Алматы.

Добраться до Центрального стадиона можно будет на общественном транспорте. Автобусы и метро продолжат работать в штатном режиме.

После концерта для зрителей запустят дополнительные шаттлы. Они будут отправляться со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.

Шаттлы будут курсировать по пяти направлениям: аэропорт, Орбита, вокзал Алматы-1, Райымбек – Алатау и Алматы Арена.

#Алматы #концерт #Энрике Иглесиас

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