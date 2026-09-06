Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх кочевников

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Государственный ансамбль «Гүлдер» стал обладателем Гран-при международного конкурса «Этно-танец», который прошел в Кыргызстане в рамках фестиваля Nomad Fest VI Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz.

За главную награду боролись профессиональные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Болгарии, Индии, Пакистана, а также республик Тыва и Саха (Якутия) и других стран.

Казахстанский ансамбль представил на конкурсе две постановки - «Ер Туран» на музыку ансамбля TURAN и «Қорқыт» на музыку группы STEPPE SONSE. При определении победителей жюри оценивало исполнительское мастерство артистов и работу балетмейстеров.

«По итогам международного конкурса Гран-при присужден Анваре Садыковой и государственному ансамблю «Гүлдер» за совместный творческий результат», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

В конкурсную программу коллектива вошли постановки Анвары Садыковой, Алмата Шамшиева, Ернура Карыкбола и Даны Мусы.

На протяжении Nomad Fest ансамбль также представил расширенную хореографическую программу. На гала-концерте артисты исполнили этно-балет «Замана жаңғырығы» на музыку Мориса Равеля.

Ансамбль «Гүлдер» входит в состав Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.