Легендарная опера «Абай» открыла новый сезон «Астана Опера»

Второй показ оперы «Абай» на сцене столичного театра состоится 5 сентября
Театр «Астана Опера» открыл XIV сезон оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова, передает Kazpravda.kz.
Открытие сезона приурочили к 120-летию со дня рождения двух выдающихся казахстанских композиторов - Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.
Перед спектаклем в фойе театра представили тематические инсталляции. Артисты воссоздали творческий союз трех создателей оперы, а во время исполнения песни «Айттым сәлем, Қаламқас» к хору и артистам присоединились зрители.
, - отметили в театре.
В завершение спектакля от имени Президента Касым-Жомарта Токаева коллективу «Астана Опера» преподнесли цветы.
В новом сезоне театр готовит несколько премьер. Зрителям представят балеты «Чарли и Ирэн» и «Томирис», а также музыкальный спектакль для детей «Арман».
Продолжится и гастрольная программа. На сцене «Астана Опера» Государственный театр наций покажет спектакли «Дядя Ваня» и «Тартюф». Балетная труппа казахстанского театра отправится в Италию с постановками «Жизель» и «Щелкунчик». Также запланированы выступления в городах Казахстана.
Второй показ оперы «Абай» состоится 5 сентября.