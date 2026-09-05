Легендарная опера «Абай» открыла новый сезон «Астана Опера»

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Театр «Астана Опера» открыл XIV сезон оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова, передает Kazpravda.kz.

Открытие сезона приурочили к 120-летию со дня рождения двух выдающихся казахстанских композиторов - Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Перед спектаклем в фойе театра представили тематические инсталляции. Артисты воссоздали творческий союз трех создателей оперы, а во время исполнения песни «Айттым сәлем, Қаламқас» к хору и артистам присоединились зрители.

"Опера «Абай» давно стала визитной карточкой казахстанского оперного искусства. Спектакль создан казахстанскими и итальянскими мастерами. В постановочной группе — режиссер-консультант, Народный артист Казахстана Есмухан Обаев, главный хормейстер, заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер Джанкарло дель Монако, сценограф Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино. За дирижерским пультом в день открытия сезона выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алан Бурибаев", - отметили в театре.

В завершение спектакля от имени Президента Касым-Жомарта Токаева коллективу «Астана Опера» преподнесли цветы.

В новом сезоне театр готовит несколько премьер. Зрителям представят балеты «Чарли и Ирэн» и «Томирис», а также музыкальный спектакль для детей «Арман».

Продолжится и гастрольная программа. На сцене «Астана Опера» Государственный театр наций покажет спектакли «Дядя Ваня» и «Тартюф». Балетная труппа казахстанского театра отправится в Италию с постановками «Жизель» и «Щелкунчик». Также запланированы выступления в городах Казахстана.

Второй показ оперы «Абай» состоится 5 сентября.