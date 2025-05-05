За счет реконструкции и ввода новых проектов до 2030 года общий объем удобрений будет увеличен до 4 миллионов тонн, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. В стране будет освоено производство новых видов удобрений: карбамида, хлорида калия и дикальцийфосфата.

Министр отметил, что на сегодня доля химической промышленности в структуре обрабатывающей промышленности составляет 4,6%, и оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства, металлургии и производство строительных материалов.

По итогам прошлого года объем производства увеличился на 7,7% и составил более 1 трлн тенге.

– За последние пять лет отрасль демонстрирует стабильную положительную динамику с ежегодным ростом в среднем на 5 %. Это стало возможным благодаря системной работе отечественных производителей и поддержке со стороны государства, – подчеркнул спикер.

По его словам, в текущем году ожидается рост объема производства на 5%. Достичь этот показатель планируется за счет запуска новых проектов и роста производства полипропилена на 32%, цианида натрия - на 15%, удобрений и желтого фосфора - на 13%.