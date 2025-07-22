Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании Правительства, одновременно будет увеличена добыча железной руды.

Добыча железной руды вырастет на 40% или до 52 млн. тонн за счет увеличения внутренней переработки со стороны АО «Qarmet» и запуска проектов по производству горячебрекетированного железа.

По словам вице-министра МПС, это в свою очередь поспособствует росту выпуска:

- меди с 500 тыс. тонн до 1,2 млн тонн;

- горячебрекетированного железа до 5 млн тонн;

- стали с 4,1 млн тонн до 13 млн тонн.

- Свободный доступ к базовым металлам дает преимущество для отечественных предприятий в смежных отраслях.

– По нашим расчетам к 2030 году значительный объем производимых металлов будет переработан внутри страны с доведением до продукции высоких переделов, - отметил Олжас Сапарбеков.

Так, переработка меди достигнет до 91 тыс. тонн, алюминия до 163 тыс. тонн и свинца до 81 тыс. тонн.

В целом доля горно-металлургического комплекса в ВВП составляет 8%, объем продукции превышает 14 трлн тенге, в отрасли занято порядка 224 тысяч человек. В 2024 году в металлургическую отрасль было инвестировано более 1,7 трлн тенге. Производительность труда в секторе выросла на 9,4%, достигнув $102 тыс. на одного работника.