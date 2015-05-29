К разработке автоматизированных такси-роботов приступили в Японии

Происшествия
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Фото с сайта itar-tass.com
В Японии приступили к разработке автоматизированных такси-роботов, которые будут действовать без водителя. Этим процессом занялась корпорация DeNA ("Ди-эн-эй"), которая до сих пор неплохо зарабатывает на продаже сетевых компьютерных игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, для своего революционного начинания компания создала фирму "Робот-Такси", к которой привлекла также в качестве партнеров ряд компаний из сферы информационных технологий.

Роботизированные автомобили в первую очередь предполагается использовать в провинции, где из-за оттока населения в большие города трудно отыскать достаточное количество водителей. Предполагается, что любой желающий сможет по смартфону передать в центр управления свои координаты и сведения о пункте назначения. Они будут введены в память такси-робота, который сам подкатит к своему нанимателю и доставит его к месту назначения. Плата за поездку будет также автоматически сниматься с банковского счета клиента.

Автомобили-роботы сейчас активно разрабатывают все ведущие компании отрасли – в Японии среди них лидирует корпорация Nissan Motor. Не исключено, что первые модели таких машин появятся на рынке уже в ближайшие годы.

Корпорация DeNA убеждена, что подобные такси будут иметь большой спрос. Впрочем, на пути к воплощению ее мечты пока существует немало трудностей: помимо проблем чисто технического характера компании предстоит установить успешный диалог с депутатами японского парламента. Как и везде в мире, в стране до сих пор нет правовых норм, которые бы регулировали использование автомобилей-роботов и четко оговаривали рамки ответственности за инциденты с ними.

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