Сигареты подорожают в Казахстане

Цены на табачные изделия планируют повысить в Казахстане. Проект соответствующего приказа министра финансов РК опубликован для обсуждения на сайте «Открытые НПА» , сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В частности, планируется утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

- 710 тенге – с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;

- 770 тенге – с 1 января 2024 года.

Увеличение минимальных розничных цен на табачные изделия обусловлено рядом причин: увеличение ставки акциза в 2023-2024 годы на 14%; рост стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20%; инфляция и значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий.

Обсуждение проекта приказа продлится до 19 мая. Предполагается, что документ будет введен в действие с 1 июля 2023 года.