Как Минздрав борется с теневым фармрынком

90 наименований лекарственных средств уже маркируются в Казахстане.

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Единый оператор маркировки в Казахстане отмечает первые результаты работы системы прослеживаемости лекарств. Так, в Алматинской области промаркировано более 15 тыс. лекарственных упаковок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

"Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Маркировка осуществляется производителем на каждую единицу упаковки. Благодаря маркировке, ни один товар не может попасть в цепочку товарооборота из ниоткуда», – говорится в сообщении.

В Казахстане система маркировки лекарств вводится поэтапно с июля 2022 года и распространяется на 90 наименований.

Помимо функции прослеживаемости, система маркировки, с помощью бесплатного приложения Naqty Onim, позволяет потребителям узнать срок годности лекарства и соответствует ли оно предельно допустимой цене, установленной Министерством здравоохранения.

"Если, отсканировав код маркировки, покупатель обнаружит, что срок годности лекарства просрочен, а его стоимость выше, чем предельная розничная цена, то покупатель вправе оставить жалобу в приложении Naqty Onim", - отметили в Минздраве.

По оценке экспертов, маркировка поможет предотвратить возможный дефицит лекарств, добавили в министерстве.