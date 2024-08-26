Как Минздрав решил бороться с подпольными косметологами

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В настоящее время министерство не наделено правом отстранять от работы специалиста или медучреждение в случае нарушения требований по сертификации или лицензированию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ужесточить меры наказания планирует Минздрав за работу без лицензии или сертификата на рынке медуслуг, передает корреспондент Kazpravda.kz   

Нововведения могут быть приняты в рамках разработки проекта изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. К проекту на портале «Открытые НПА» опубликован консультативный документ, согласно которому выделяется три группы нарушителей.

В одних случаях медучреждение имеет лицензию, но в силу халатности, вопреки требованиям законов, не указывает сведения о разрешительных документах – таких нарушителей привлекают к административной ответственности с наложением штрафа от 10 до 200 МРП.

В иных случаях они умышленно уклоняются от госрегулирования. Такие субъекты вводят в заблуждение неинформированных граждан, подвергая их жизнь и здоровье реальной опасности.

Наибольшую опасность представляют незарегистрированные в качестве предпринимателей либо не имеющие медобразования лица, чьи действия больше похожи на мошенничество.

По данным Минздрава, за 2023 год составлено 1 799 административных протоколов, из них чуть менее половины - за незаконную медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность.

За причинение вреда средней тяжести, тяжкого либо особо тяжкого вреда здоровью, в результате незаконной медицинской деятельности предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 МРП, исправительных работ, ареста до 50 суток с лишением права занимать определенные должности до двух лет, ограничения либо лишения свободы на срок до трех лет, ограничения либо свободы на срок до 7 лет, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. 

Всего за 2023 год из 7 720 обращений поступило 68 заявлений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, что на 1,8 раза больше, чем в 2022 году (37). Проверки были проведены в 33 случаях, из которых в 20-и (61%) выявлена незаконная медицинская деятельность без сертификата, лицензии, несоответствие набора помещений, оснащения утвержденным требованиям, грубые нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи, с причинением того или иного вреда здоровью.

«Так, экспертами выявлено, что пластические операции, требующие послеоперационного наблюдения (более 12 часов), проводятся в амбулаторных условиях, в дневных стационарах. В результате в большинстве случаев развиваются послеоперационные осложнения, в числе которых гнойно-септические осложнения, гематомы, аллергические реакции, грубые келоидные рубцы, осложнения после анестезии.

Высокому риску подвергаются пациенты, обращающиеся в салоны красоты, где лицами без медицинского образования оказываются косметологические процедуры в антисанитарных условиях, используются незарегистрированные лекарственные средства, а также с истекшим сроком годности», – рассказали в Минздраве.

Так, прорабатывается целесообразность усиления адмответственности субъектов бизнеса посредством введения новых видов административных взысканий, а также ответственности на законодательном уровне представителей онлайн-платформ в Казахстане за незаконную рекламу без разрешительных документов.

#Минздрав #нарушения #борьба #лицензия #косметологи

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