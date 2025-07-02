6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое. Подробнее об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказали руководитель столичного Управления культуры Жанабай Мейрманкулов и заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Азамат Агзамов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На протяжении всего лета по выходным и праздничным дням в парках столицы проходит фестиваль детского творчества «Отбасы Time». 30 июня в столице торжественным шествием стартовал IV Международный фестиваль театров кукол «Құралай». Фестиваль проводится с целью укрепления международных культурных связей, развития профессионального мастерства и популяризации искусства театра кукол. В мероприятии принимают участие театры из Англии, Австрии, Китая, Турции, Грузии, Испании, Таиланда, Узбекистана, а также из регионов Казахстана. Фестиваль продлится до 4 июля.

С 30 июня по 6 июля в столичном Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова проходит Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин под эгидой Всемирной боксерской ассоциации World Boxing. В турнире участвуют более 300 спортсменов из 31 страны, в том числе и казахстанская сборная во всех 20 весовых категориях. Финальные бои пройдут 6 июля, в две сессии — в 14:00 и 19:00. Вход свободный.

2 июля в Паралимпийском центре пройдут турниры по тоғызқұмалақ и шахматам среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

3 июля на сцене Амфитеатра на набережной реки Есиль состоится концерт «JazzVIBE». В программе примут участие эстрадно-симфонический оркестр «Астана», эстрадно-джазовый ансамбль «Жігер» Дворца «Жастар», а также звезды казахстанской эстрады.

3 июля в Паралимпийском центре пройдёт первая городская спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями.

В этот же день в спорткомплексе им. Б. Саттарханова состоится турнир по волейболу среди организаций района «Сарайшық».

С 3 по 5 июля в Beeline Arena пройдет Чемпионат Казахстана по қазақ күресі.

4 июля во Дворце школьников имени Аль-Фараби состоится праздничный концерт «Аялаған Астана». В этот же день во Дворце школьников имени М.Утемисова будет проводиться уличный фест «Астанаға арнау» в формате street-art.

4 июля во Дворце «Жастар» состоится торжественная церемония награждения победителей городского творческого конкурса «Менің мамандығым – мақтанышым», приуроченного к Году рабочих профессий.

В этот же день, во Дворце Мира и Согласия запланирован праздничный концерт «Асыл мұра» с участием лучших казахстанских певцов, кюйши и жыршы. В рамках мероприятия прозвучат произведения народных композиторов. В концерте примут участие ведущие мастера искусства и известные творческие коллективы страны.

В парке «Ғашықтар» будут определять сильнейших на турнире по асық ату «Астана сақасы». На бульваре «Нуржол» также будет проходить праздничное мероприятие «Асқақтаған Астана!» - Домбыра party, а в парке «Жетысу» - фестиваль «QALA FEST» с книжной ярмаркой.

4 июля — шахматный турнир среди пенсионеров и соревнования по асық ату на Аллее влюбленных. Также в этот день пройдёт турнир по мини-футболу среди работников коммунальных служб района Байконыр.

4 июля состоится открытие сквера «Коммунальщиков» на проспекте Абая.

5 июля в Триатлон-парке — фестиваль борьбы, включая греко-римскую, вольную, дзюдо и казак күресі, а также автопробег.

5 июля на сцене Амфитеатра на Набережной реки Есиль состоится праздничный концерт «Астана – арман қала».

В программе примут участие известные деятели культуры, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а также известные исполнители казахской эстрады.

5–6 июля состоится XI военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней». В рамках фестиваля 5 июля выступления духовых оркестров пройдут в парках «Ғашықтар», «Жетісу» и «Жерұйық». Завершится фестиваль 6 июля гала-концертом на площади «Қазақ елі».

5–6 июля в Центральном парке пройдет семейный фестиваль выходного дня «Мерекелік саябақ». В рамках фестиваля зрителям будут предложены показы фильмов под открытым небом, театрализованные постановки, мастер-классы по изобразительному искусству и ремеслам, спортивные и развлекательные программы, выставки и концерты.

Также 5–6 июля в Астане состоится «Фестиваль городских перфомансов». Гостям и жителям столицы будут представлены театрализованные постановки под открытым небом в парках и на площадях города. Фестиваль откроется шествием артистов по городским улицам. В двухдневной программе примут участие творческие коллективы из Астаны, Алматы, Москвы.

Впервые в рамках Года рабочих профессий Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова представит спектакль «Армандар орындалады», который состоится 5–6 июля. Особенность постановки — участие не только профессиональных актеров, но и представителей различных рабочих профессий. На сцену выйдут учителя, журналисты, врачи, повара, медсестры, водители, строители и другие специалисты. Через эмоциональные и искренние сценические образы они поделятся со зрителями своими жизненными историями, мечтами и профессиональным путем.

Также в театрах «Жастар», «Наз», «Қанаттылар», Музыкальном театре юного зрителя и Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького состоятся запланированные спектакли.

6 июля в честь Национального дня домбры праздничные мероприятия пройдут на мосту Атырау и в Центральном парке. Продолжение праздничной концертной программы состоится на сцене Амфитеатра.

Также в жилых массивах районов пройдут праздничные дневные концерты. В мероприятиях примут участие творческие коллективы подведомственных учреждений Управления культуры города Астаны и звезды казахстанской эстрады.

В этот же день на площади монумента «Қазақ елі» состоится молодежный концерт «Jastar Energy». В программе — выступления молодых исполнителей и интерактивное культурное общение с публикой. Цель мероприятия — поддержка молодежного творчества, повышение культурной активности и популяризация современного искусства.

6 июля на территории стадиона «Астана-Арена» пройдет праздничный OPEN AIR концерт с участием звезд отечественной эстрады.

6 июля в сквере «Акжайык» пройдет танцевальный батл «Столичный батл» среди молодежи по современным видам танца.

6 июля на ипподроме «Казанат» пройдет турнир по видам байге «Елорда кубогы», а также состязание сильнейших казахских атлетов и мастеров народных видов спорта «Толағай».

Также в праздничные дни по городу откроют новые благоустроенные общественные пространства и дворы.

7 июля на сцене Амфитеатра состоится праздничная концертная программа с участием 400 учащихся школы «Алтын домбыра» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Дворца «Жастар», посвященная Национальному дню домбры.

8 июля на сцене Амфитеатра запланирована торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы». Цель конкурса — выявление и признание выдающихся семей, вносящих вклад в сохранение традиций, воспитание детей и развитие общества, а также популяризация семейных ценностей и укрепление института семьи.