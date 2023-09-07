Обильные дожди не дают собрать урожай в Костанайской области: как помогут фермерам

Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки урожая в северных регионах Казахстана при МСХ создана специальная комиссия.

Фото: пресс-служба МСХ РК

С фермерами Костанайской области, где во время уборочной кампании не прекращаются осадки, встретились представители министерства сельского хозяйства, продкорпорации и холдинга «Байтерек», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки урожая в северных регионах Казахстана при министерстве создана специальная комиссия. Сейчас члены комиссии объезжают области и встречаются с местными сельхозтоваропроизводителями.

Ранее фермеры Костанайской области выразили обеспокоенность ухудшением финансового состояния из-за продолжительных дождей, не позволяющих собрать выращенный урожай.

Для ознакомления с полной картиной и текущим состоянием посевов под председательством акима области проведено совещание с участием самих аграриев.

Директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов проинформировал о ситуации с выделением льготного ГСМ на сушку зерновых. В МСХ уже разработан и проходит стадию согласования нормативный правовой акт, регламентирующий возможность получения ГСМ хлебоприемными предприятиями для сушки сельхозкультур. Как отметили в Минсельхозе, имеющегося резерва нереализованного топлива будет достаточно для обеспечения потребностей региона.

Кроме того, на площадке региональной палаты предпринимателей «Атамекен» по Костанайской области пройдет отдельная встреча с представители агробизнеса.

«Учитывая важность вклада региона в сбор зерновых, отдельно будет изучено формирование семенного фонда для проведения посевных работ следующего года. Со стороны финансовых организаций холдинга «Байтерек» в индивидуальном порядке будет рассмотрен вопрос пролонгации кредитов и лизинга фермеров, пострадавших из-за погодных условий», – добавили в пресс-службе.

Отметим, по данным акимата, в Костанайской области уборочная площадь зерновых составляет 4,37 млн га, из которых убрано 1,01 млн га или 23,2%. В регионе при средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 920,7 тысячи тонн зерна.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов.

#поддержка #фермеры #Костанайская область #уборка #урожай

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