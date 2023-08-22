Как будет помогать Правительство пострадавшим от засухи казахстанским фермерам

Вопросы проведения уборочной кампании и заготовки кормов рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото пресс-службы Правительства РК

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой и отсутствием поливной воды, что сказалось на состоянии посевов. В этой части ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплате субсидий и пролонгации кредитов.

Премьер-министр подчеркнул, что своевременное и качественное проведение уборочной кампании – одна из приоритетных задач для обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Как вы знаете, лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва Правительства», — отметил Смаилов.

Холдингу «Байтерек» поручено проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи.

«Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся», — подчеркнул премьер.

Вместе с тем он добавил, что климатические изменения и нехватка воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. В этой связи требуется разработать Дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов, а регионам – активно внедрять водосберегающие технологии.

По словам премьера, в нынешних условиях также необходимо уделить особое внимание заготовке кормов. На сегодня хорошие темпы кормозаготовки в Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях. Низкие темпы наблюдаются в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и области Абай.

«Этим регионам совместно с Министерством сельского хозяйства необходимо активизировать темпы работы и не допускать необоснованного роста цен на корма», — указал он.

В заключение глава Правительства обозначил необходимость своевременно провести работу по вывозу зерна с полей и подготовке мест хранения, а также принять меры по качественной заготовке запасов кормов и сена на зимний период с сохранением стабильных цен.