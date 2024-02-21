Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве

В Минздраве перечислили, в каких случаях пациенты смогут обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики
Нововведения, упрощающие механизм медобслуживания, будут доступны этой весной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.
Так, с марта сократится перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличится срок их действия с 10 до 14 дней и с 1 до 3-х месяцев.
С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медкомплексов и других мобильных служб.
Вместе с тем, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.
В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке, добавили в министерстве.