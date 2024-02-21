Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве

Здравоохранение
131
Гульмира Кунапия
корреспондент

В Минздраве перечислили, в каких случаях пациенты смогут обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики

Фото: Kazpravda.kz

Нововведения, упрощающие механизм медобслуживания, будут доступны этой весной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Так, с марта сократится перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличится срок их действия с 10 до 14 дней и с 1 до 3-х месяцев.

С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
  • приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медкомплексов и других мобильных служб.

Вместе с тем, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке, добавили в министерстве. 

#Минздрав #госпитализация #исследования #ВОП #направление #узкие специалисты #терапевт

Популярное

Все
Академия наук: миссия выполнима
О точечной застройке и лазейках в законе
Доверие основывается на справедливости
Сберечь Кольсай для потомков
Украла у недееспособных
Давайте по-доброму
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Большая сила «средних держав»
Не доехать в село, не дойти…
Хэллоуина не будет
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Товары загорелись на столичном «Шарыне»
Недовольны розничной торговлей
Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения
Резервисты – движущая сила реформ
Снежные пленники
Такая близкая история
По зову сердца
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Посмертное донорство: Минздрав ответил на сомнения казахста…
Казахстан получил безвозмездный грант из Пандемического фон…
Казахстанские врачи будут обучаться в Японии
Врач предупредил о важности вакцинации от ВПЧ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]