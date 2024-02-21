Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве

В Минздраве перечислили, в каких случаях пациенты смогут обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики

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Нововведения, упрощающие механизм медобслуживания, будут доступны этой весной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Так, с марта сократится перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличится срок их действия с 10 до 14 дней и с 1 до 3-х месяцев.

С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

приемы онколога и онкогематолога;

приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;

повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;

приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;

при оказании услуг передвижных медкомплексов и других мобильных служб.

Вместе с тем, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке, добавили в министерстве.