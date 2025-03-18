Как «разговаривать» с ИИ?

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Современные нейросети становятся все более умными, но качество их ответов напрямую зависит от того, как мы с ними взаимодействуем. Чтобы получить точную и полезную информацию, важно правильно формулировать запросы. Prompt Engineer АО «Транстелеком» Андрей Чевозёров рассказал о принципах Prompt Engineering — технологии, которая помогает превращать простые запросы в мощный инструмент для работы с ИИ.

Prompt – это команда или инструкция для управления искусственным интеллектом. Она необходима для точности, релевантности и управляемости ответов.

«Если говорить о том, что промт — это команда, то важно понимать: чем точнее и четче она сформулирована, тем лучше будет результат. Также стоит помнить, что длина промта влияет на обработку запроса», — отметил эксперт.

Основные типы промтов:

- Zero-shot (без примера). Пример: «Опиши яблоко, его цвет, вкус и где оно растёт».

- Few-shot (с несколькими примерами). Пример: «Шекспир написал “Гамлет”, Толстой написал “Война и мир”. Какое произведение написал Достоевский?»

- Step-by-step (разбивает задачу на этапы). Пример: «Объясни, как приготовить пиццу, разбив процесс на 5 шагов».

«Промт с примерами дает более точный результат. Вы можете попросить нейросеть дать пошаговый ответ, где начало, середина и конец прорабатываются отдельно, не путая ни вас, ни ИИ», — пояснил Андрей Чевозёров.

Основные компоненты хорошего промпта:

- Четкая задача (конкретный запрос с понятной целью). Промт должен содержать конкретную инструкцию, а не общее пожелание. Пример: «Опиши научное значение квантовой запутанности простыми словами»

- Контекст (дополнительные уточнения для точности ответа). Пример: «Ты научный журналист. Объясни квантовую запутанность так, чтобы её понял школьник».

- Формат ответа (структура и стиль). Чтобы получить нужный ответ, заранее укажите его форму. Пример: «Ответ должен быть в виде 3-4 предложений» или «Дай пошаговую инструкцию».

- Контроль за стилем ответа. Если важен стиль ответа, уточните его. Можно устанавливать не только ограничения, но и примеры. Пример: «Ответ должен быть не длиннее 100 слов» или «Используй аналогии из жизни».

- Гибкость промта. Пример: «Напиши описание (объекта) с точки зрения (персонажа)».

Правильно сформулированный запрос — ключ к продуктивному взаимодействию с искусственным интеллектом. Использование различных типов промтов, четко поставленных задач и конкретных инструкций позволяет значительно повысить качество ответов ИИ. Развивая навыки работы с промтами, можно эффективно применять нейросети в учебе, работе и повседневной жизни.

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