Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Искусственный интеллект, на взгляд автора мирового бестселлера «Новые правила работы» Гарри Боллса, выступившего на этой неделе на Nobel Fest в Астане, лишь маркетинговый термин. Карьерный консультант предлагает относиться к ИИ, как к инструменту труда, – такому же, как лопата или топор.

«На самом деле, ИИ – корзина, в которой находится очень много разных технологий. А технологии – это просто набор инструментов . Сейчас все переживают за будущее своих професссий, но по факту работы остается очень много. Даже в США примерно 60% рабочих мест никак не пострадает, потому что это рабочие места для людей, которые работают руками» , – аргументировал он.

Он привел в пример профессию промт-инженера (специалист, обучающий технологиям ИИ), которой еще пару лет назад не существовало, сейчас это реальное рабочее место.

«Да, есть те, кого заменит ИИ, но возможностей гораздо больше. Те, кто временно потерял работу, могут подучиться и, с помощью нейросетей найти, даже создать новую работу. Рынок труда работает по принципу дарвинизма», – говорит Гари Боллс, добавляя, что технологии не отнимают рабочие места, а автоматизируют процессы и задачи.

Он поясняет, что работа – это место, где нужно применять свои навыки, чтобы решать задачи, а этим занимаются люди.

«ИИ – такой же инструмент для людей, как топор, только очень крутой. Я предлагаю сконцентрироваться на аспектах, где требуется решение уникальных проблем. Да, Chat GPT добрался и туда. Но проблема в том, что мы все еще пытаемся держаться за старое», – убежден эксперт.

Он назвал эмпатию главной сверхспособностью человека и призвал использовать истинно человеческие навыки, решая рабочие задачи.

По его словам, все великое происходит на стыке: молодые умы нужно учить постоянно синтезировать знания, находясь на гребне между науками, на пересечении навыков. А высшее образование должно работать по принципу наслоения доменов знаний и развивать гибкость, чтобы научить студентов подходить к проблеме с разных углов. Именно неравнодушие, на взгляд Гари Боллса, будет главной движущей силой.

Он также затронул вопросы этики, отметив, что все люди видят картину мира искаженно, и нейросети содержат объемы данных, созданных такими же предвзятыми людьми. В этой связи эксперт предлагает стать умными и скептическими потребителями информации, подключающими критическое мышление. Например, использовать Chat GPТ не для того, чтобы написать сочинение, а чтобы проверить уже написанный вами текст.

Генеративный ИИ уже рассматривается как «пятая грамотность», и для подготовки рабочей силы к ИИ-ориентированному будущему необходимы программы переквалификации, особенно в ключевых секторах. Так считает замдиректора по продукту и внешним связям, старший аналитик данных Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University (NU) Мадина Абдрахманова.

На ее взгляд, базовые навыки можно изучить самостоятельно, но для глубокого понимания и эффективного применения ИИ эксперт рекомендует пройти специализированные курсы.

В Казахстане активно внедряются технологии, основанные на компьютерном зрении, такие как Sergek, Паркур и биометрические системы, которые используются в домах, офисах и банках, применяется ChatGPT и Midjourney для оптимизации личных и бизнес-процессов.

«Однако, чтобы стать по-настоящему передовыми в эпоху ИИ, необходимо создать надлежащую инфраструктуру с использованием специализированного оборудования для ИИ, а также инвестировать в развитие научных центров и частных компаний, которые будут разрабатывать и поддерживать полноценные отечественные ИИ-продукты», – убеждена Мадина Абдрахманова.

ИИ быстрее всего проник в сферы, связанные с обработкой больших объемов информации, такие как финансовый анализ, маркетинг, управление проектами и поддержка клиентов.

Но ускорение процессов наиболее эффективно происходит в странах с высокоразвитой цифровой инфраструктурой, таких как США и Южная Корея. Там действуют data-центры, суперкомпьютеры и серверы с мощными графическими картами, а также работают передовые компании, создающие и внедряющие ИИ-продукты. В первую очередь ускоряются процессы, связанные с обработкой текста и изображений. Например, в маркетинге активно применяются ChatGPT и Midjourney для создания контента, генерации таргетированной рекламы, а взаимодействие с клиентами оптимизируется с помощью «умных» чат-ботов и колл-центров, которые отвечают на часто задаваемые вопросы и анализируют отзывы.

«Нейросети могут выполнять отдельные функции, но замена целых профессий, особенно творческих, затруднительна. Например, дизайнеры могут использовать ИИ для ускорения рутинных задач, но их креативность, способность к интерпретации и созданию уникальных концепций остаются незаменимыми», – отмечает эксперт.

Также и в медицине: нейросети используются для диагностики, анализа медицинских изображений и автоматизации, что позволяет врачам сосредоточиться на более сложных клинических случаях. Однако человеческое взаимодействие и принятие решений, требующие эмпатии и анализа, остаются за медицинскими работниками.

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