Исходный код версии языковой модели KazLLM выложен в открытый доступ

Модель можно использовать в некоммерческих научных и академических целях, а также в создании чат-ботов, виртуальных помощников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большая языковая модель KazLLM, направленная на развитие искусственного интеллекта на казахском языке, стала доступной для программистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК

В рамках реализации данного поручения Миннауки с привлечением Института информационных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), научных институтов и высших учебных заведений проведена работа по обеспечению корпуса казахского языка для национальной языковой модели KazLLM.

Следует отметить, что данная мера будет способствовать созданию эффективных решений для обработки, перевода и анализа текстовой информации на казахском языке, а также на интеграцию казахского языка в современные технологии. В условиях глобализации и стремления к сохранению культурной самобытности страны значимость проекта становится особенно актуальной.

Cвыше 140 ученых и сотрудников 26 ведущих научных институтов и вузов страны, принимавших участие в разработке, занимались подготовкой больших объемов данных по экономике, финансам, математике, истории, биологии, химии, медицине, технологиям и другим 115 областям науки на казахском языке.

Например, Казахский национальный университет им. аль-Фараби осуществил подготовку данных по философии, этике, PR, астрономии, астрофизике и информационным технологиям, Институт математики и математического моделирования занимался составлением данных по направлениям математики, Институт истории и этнологии имени Ш.Уалиханова – контентом по истории, а медицинские университеты – данными в области медицины. Это сотрудничество с учреждениями науки и высшего образования способствовало созданию уникального контента на казахском языке, что обеспечит качественную и эффективную разработку модели.

На сегодня доступна версия KazLLM с открытым исходным кодом.

Модель, которая является важной частью цифровой инфраструктуры, можно использовать в некоммерческих научных и академических целях, а также в создании чат-ботов, виртуальных помощников, автоматических переводчиков, по аналогии с Google Translate.

Ранее авторы проекта отмечали, что для каждой высокоразвитой страны важно поставить свою языковую модель, так как это дает независимость от корпораций и от других стран.