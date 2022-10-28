Как сохранить духовные святыни

Вопросы управления объектами Всемирного наследия, сохранения и реставрации, маркетинга туризма и роли личности и трудов Ходжи Ахмета Яссауи для тюркских народов обсуждаются в Туркестане делегатами международной конференции.

В Туркестане завершает свою работу трехдневная конференция «Ескерткіштерді қорғайтын халық» («Народ, охраняющий памятники») по устойчивому туризму, паломничеству и сакраль­ному наследию. На встречу, организованную по инициативе ЮНЕСКО, собрались 60 международных экс­пертов из 20 стран мира, всего более 400 делегатов.

Признанный глава тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт оставил потомкам кладезь муд­рости в виде хикметов. Сохранилось его произведение «Дивани-хикмет» («Книга мудрости»), сыгравшее огромную роль в рос­те популярности Ходжи Ахмета ­Яссауи как духовного наставника и проповедника. Сборники, как утверждают многочисленные письменные источники, имели огромную популярность, неодно­кратно переписывались и хранились во многих домах.

Наследие Яссауи известно далеко за пределами Казахстана. Являясь источником вдохновения, оно не только дает пищу для духовных размышлений, но и становится основой, взрастившей поколения ученых. Труды мыслителя и его последователей, хранящиеся в разных странах мира, – предмет научных исследований многих ученых-яссауиведов. Наряду с мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи, ставшим последним пристанищем философа и поэта, древние рукописи являются духовными оберегами для всех тюрков.

В усыпальнице-ханаке, возведенной по приказу Амира Тимура и включенной в 2003 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, выражено признание феномена Ходжи Ахмета Яссауи. Все уникальные элементы здания и окружающих его мавзолеев и руин архитектурно-археологи­ческого комплекса древнего Яссы-Туркестана подчеркивают значение трудов мыслителя не только для тюрков, но и для всего мира.

Так что Туркестан по праву называют колыбелью тюркского мира. Дав года назад неофициальный саммит Совета сотрудничест­ва тюркоязычных государств, принявший Туркестанскую декларацию, провозгласил Туркестан духовной столицей Тюркского мира. На полях саммита Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев призвал начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего с представления всему миру наследия Ходжи Ахмета Яссауи и священного Туркестана.

– Туркестан – гордость нашей нации, – подчеркнул с трибуны конференции аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Ходжа Ахмет Яссауи является важной фигурой для нации. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего визита в нашу область поднял вопрос о присвоении Туркестану статуса духовной и исторической столицы страны. В этом направлении ведется соответствующая работа. Этот статус города, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему развитию Туркестана. Ходжа Ахмет Яссауи, которого называют Великим Учителем, имеет особое значение для тюркского мира. Он пропагандировал добродетель, единство, труд. Ходжа Ахмет ­Яссауи – источник казахской духовности, выдаю­щийся представитель нашей культуры и литературы, один из величайших гениев ислама. Я думаю, что яссауи­ведение как наука будет бурно развиваться.

Духовное и архитектурное наследие Туркестана – первооснова формирования потоков религиозного и паломнического туризма. Это, в свою очередь, создает сложность управления туристическим кластером и связанными с ним объектами наследия. Ежегодное увеличение паломников и пилигримов требует выработки основополагающих норм, которые позволят продолжить развитие туризма и в то же время очертить зоны риска и снизить их влияние на сохранность бесценного богатства. Это особенно актуально, учитывая, что четыре года назад Туркестан стал областным центром, началось его бурное строительство. Важно, чтобы при этом не пострадал ни один памятник истории культуры.

Свои предложения и видение развития устойчивого туризма на объектах сакрального значения озвучили участники меж­дународной конференции. Ее задача в том, чтобы до минимума снизить риски, устранить многие недостатки в области сохранения и изучения памятников, открыть и укрепить новые возможности в плане международного сотрудничества.

– Сам факт проведения такого мероприятия в Туркестане имеет символическое значение, ведь священный город является духовной столицей тюркского мира и сердцем культуры тюркских народов, – считает генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев. – Помимо Туркестана, в об­ласти есть такие места, как Сауран, Байдибек, Тюлькубас, Сайрам, другие сакральные и туристические зоны. Туризм – важная отрасль экономики ­Казахстана.

Посол Италии в Казахстане Марко Альберти в своем выступ­лении отметил темпы развития нашей страны и назвал три причины, побудившие его принять участие в работе конференции.

– Во-первых, Италия хочет расти и развиваться вместе с Казахстаном, – убежден Марко Альберти. – Ведь Казахстан очень динамично развивающее­ся государство, сохраняющее культурное наследие. Во-вторых, экономика Италии получила от туризма 93 млрд евро прибыли. Из них пятую часть составляет сфера культурного туризма. Третья причина заключается в том, что концепция «Сделано в Италии» – это не просто красивая одежда или дорогая машина, это творческое производство. Крупные итальянские компании готовы работать в Туркестане. Перед своим назначением я с семьей приехал в этот город, чтобы прочувствовать его дух.

На пленарных заседаниях рассмотрены вопросы ­исторических городских ландшафтов, пути развития туризма и сохранения ­объектов. В рамках конференции прошли сессии на темы: «Особенности развития туризма на сакральных объектах и маршрутах паломничества», «История ­сакральных мест в Центральной Азии», «Управление объектами культурного наследия», «Продвижение и маркетинг туризма на сакральных объектах: лучшие практики и рекомендации», «Меж­дународное сотрудничество образовательных учреждений в области сакрального туризма», «Духовные слои в культуре тюркских народов», «Сохранение, рес­таврация, ведение документации объектов сакрального наследия», «Изучение средневековых рукописей». Все эти темы являются частью большой работы по сохранению сакральных объектов и развитию международного туризма.

В ходе конференции подписан ряд меморандумов. В том числе свои намерения о сотрудничестве обозначили «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан» с Центром археологии и археологических раскопок Турина в Восточной Азии, а также НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» с Международным институтом центральноазиатских исследований и Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссауи с Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры. Эти соглашения будут способствовать укреплению взаимного сотрудничества и связей между сторонами.

Ученые, работающие в разных направлениях и школах, обменялись мнениями о достижениях и перспективах научного развития «Яссауитану», поделились методами, подходами и решениями в вопросах сохранения мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. Они заявили о том, что работа по изучению и сохранению наследия великого суфия будет продолжена.