Какая музыка была!

Симфонический оркестр под управлением Элмара Бурибаева исполнил Третью «Рейнскую» симфонию и вио­лончельный концерт Роберта Шумана – одного из крупнейших немецких композиторов эпохи романтизма. Оба этих произведения были созданы им в 1850 году, который, как отмечают музыковеды, стал периодом наивысшего творческого и душевного подъема композитора. Большое значение для Шумана имел переезд из Дрездена в Дюссельдорф, непосредственно сказавшийся на радостном настрое его Третьей симфонии. По словам музыковеда Евгения Браудо, в ней композитор «стремился изобразить панораму прирейнской области, вплоть до грандиозной архитектуры Кельнского собора».

Концерт для виолончели с оркест­ром стал для Шумана уникальным творческим экспериментом, ведь ни до, ни после него концертов подобного рода композитор не сочинял. Готовя к печати автограф партитуры данного произведения, работники немецкого музыкального издательства Breitkopf & Härtel отмечали в аннотации, что его можно рассматривать как исторически первый репертуарный концерт для виолончели.

Благодаря изысканиям немецкого историка Бертольда Лицмана нам известна характеристика, данная концерту женой композитора – выдаю­щейся пианисткой Кларой Шуман: «Романтизм, дух, свежесть, юмор и затем в высшей степени интересное переплетение виолончели и оркест­ра – все это захватывает. И еще гармоничность и глубокое чувство, наполняющие песенные эпизоды».

Стоит отметить, что виолончельный концерт считается одним из самых трудноисполнимых произведений Шумана. Это отметил и солист Ермек Курманаев, назвав его «каверзным» и добавив, что именно из-за этой каверзности произведение не все любят исполнять. Тем не менее оркестр блестяще справился со своей задачей, покорив сердца слушателей великолепной, невероятно искренней и возвышенной музыкой великого композитора. И «Рейнская» симфония, и виолончельный концерт произвели неизгладимое впечатление, еще раз продемонстрировав неувядающее значение классики в современном мире.

Концерт был организован при поддержке Министерства культуры и информации.