Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав внес новые поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Kazpravda.kz

Такое решение было направлено на повышение доступности жизненно важных медикаментов для граждан, нуждающихся в соответствующей терапии. Включение этих препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения позволит пациентам получать их бесплатно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, отметили в министерстве.

Согласно нововведениям, теперь к ним могут отнести:

Амисульприд — антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и других психических расстройств.

Периндоприл в комбинации с диуретиками — лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гуселькумаб — препарат, применяемый для лечения псориаза.

Апалутамид — средство, используемое в терапии онкологических заболеваний.

Даратумумаб — лекарственный препарат для лечения злокачественных заболеваний.

Как уточнили в ведомстве, принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 марта.