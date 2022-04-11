Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Культура
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

На текущей неделе столичные учреждения культуры проведут свыше двадцати мероприятий для разнообразного досуга жителей. Так, в городе состоятся концерты, показы полюбившихся спектаклей, выставки и многое другое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

В Государственной академической филармонии столицы 13 апреля в 18:30 проведут концерт исполнителей традиционных песен филармонии «Ән самалы». Днем позже здесь состоится вечер вокальной и инструментальной музыки, где артисты исполнят произведения Роберта Шульмана.

Во Дворце "Жастар" 15 апреля для взрослых и детей в рамках комплексного плана по профилактике правонарушений проведут онлайн викторину.

Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького покажет на этой неделе 5 спектаклей. 12 апреля горьковцы приглашают на моноспектакль С.Матвеева "Наедине с Пушкиным", днем позже – на мелодраму А.Касона "Дикарь. Третье слово". 14 апреля в исполнении артистов можно будет посмотреть бытовой сюрреализм Д.Фо и Ф.Раме "Жизнь без…". Днем 16 апреля для юных зрителей проведут показ сказки М.Супонина "Коза-Дереза", вечером состоится драма А.Островского "Гроза".

Государственный театр танца "Наз" 12 апреля проведет мероприятие "Космос и Казахстан", посвященное Дню космонавтики.

В выходные дни с 15 по 17 апреля столичный Театр кукол приглашает на сказку Г.Х.Андерсена "Дюймовочка" в инсценировке Т.Хасангалиевой.

Театр "Жастар" 12 апреля покажет театрализованную концертную программу С.Дуйсенбиева "Миниатюры любви", вечером позже зрителей ждет концертная программа Н.Жакыпбая "Зимняя песня". 15 и 16 апреля на сцене представят драму К.Мурата "Қиянат".

В Музыкальном театре юного зрителя 15 и 17 апреля в 19:00 часов состоится спектакль "Доходное дело".

В течение трех дней – с 11 по 13 апреля - в зале Nomad City Hall будет проходить культурное мероприятие "Nobel fest - IV". 14 апреля на сцене покажут спектакль "Әштен", а 16 апреля здесь выступят школьники лицея "Білім-иновация"; в рамках Лиги веселых и находчивых.

В библиотеках столицы в течение недели будут проводиться разного рода интерактивные и познавательные мероприятия, организованные Централизованной библиотечной системой. В их числе литературные часы, встречи и тематические беседы, выставки книг и рисунков.

11 апреля Музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" организует литературный вечер на тему "Ұлт ұстазы", посвященный 150-летию Ахмета Байтурсынова.

12 апреля в Музее Сакена Сейфуллина к 100-летию Т.Момбекова проведут круглый стол "Күй құдіреті". 14 апреля на страницах музея в соцсетях можно будет посетить видеоэкскурсию по его залам. 15 апреля здесь состоится онлайн лекция к 100-летию Розы Баглановой.

Онлайн урок "1005 лет со дня рождения мыслителя, поэта, государственного деятеля Жусупа Баласагуни" пользователи сети могут послушать в аккаунтах Триумфальной арки "Мәңгілік Ел" 11 апреля.

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