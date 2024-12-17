Какие отрасли в РК обеспечили более 70% роста ВВП

Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства доложил об итогах социально-экономического роста Казахстана за 11 месяцев 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экономический рост страны составил 4,4%. По словам Нурлана Байбазарова, основной вклад внес ненефтяной сектор с ростом на 5,1%. Отмечена и положительная динамика в ряде ключевых отраслей. Так, рост в реальном секторе экономики составил 5%, а производство в сфере услуг увеличилось на 4,5%, сельском хозяйстве – 13,4%, и в строительстве показатели выросли на 10,3%.

Кроме того, наблюдается стабильное повышение показателей в других секторах экономики: торговля в плюсе на 8,2%, услуги транспорта – на 8,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,3%. В совокупности, более 70% роста ВВП было обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством и строительством.

Нурлан Байбазаров также отметил рост инвестиций в основной капитал на 3,1%, при этом наибольший зафиксирован в несырьевых отраслях. В частности, в образовании объем инвестиций вырос в 2,2 раза, в научной и технической деятельности – на 42,1%, в транспорте – на 27,2%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%.

Среди регионов наилучшие показатели зафиксированы в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

«В январе-октябре внешнеторговый товарооборот составил $116,9 млрд. Экспорт составил $68,5 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $23,3 млрд. Импорт товаров составил $48,4 млрд. Положительный торговый баланс увеличился на 33,4% до $20,1 млрд», — подчеркнул вице-премьер.

По его данным, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства увеличился на 5,3% за счет металлургии (рост на 7,2%) и машиностроения (6,9%). В химической промышленности зафиксировано увеличение на 8,4%, в фармацевтике – на 21%, в производстве продуктов питания – на 2,1%, металлических изделий – на 29,5%, а мебели – на 12,8%. Рост производства в горнодобывающей промышленности замедлился до 0,1%, что связано с сокращением добычи нефти на 2% и природного газа на 0,3%. Вместе с тем, добыча металлических руд выросла на 7,9%, угля – на 1,9%. Строительство демонстрирует высокие темпы роста – на 10,3%.

«Высокие показатели роста обеспечены благодаря реализации четырех масштабных инициатив главы государства по жилищному строительству, транспортной и социальной инфраструктуры, а также модернизации инженерных сетей. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, а также в области Жетісу. В январе-ноябре текущего года введено 16,3 млн кв. м жилья, что на 8,3% больше соответствующего периода прошлого года», — подчеркнул вице-премьер.

Валовый выпуск продукции в сельском хозяйстве увеличился на 13,4%. Основным фактором стало растениеводство – благодаря завершению основного сбора урожая рост составил 19,9%. Лидерами по этому показателю стали Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области.