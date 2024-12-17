Какие отрасли в РК обеспечили более 70% роста ВВП

Экономика
29
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства доложил об итогах социально-экономического роста Казахстана за 11 месяцев 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экономический рост страны составил 4,4%. По словам Нурлана Байбазарова, основной вклад внес ненефтяной сектор с ростом на 5,1%. Отмечена и положительная динамика в ряде ключевых отраслей. Так, рост в реальном секторе экономики составил 5%, а производство в сфере услуг увеличилось на 4,5%, сельском хозяйстве – 13,4%, и в строительстве показатели выросли на 10,3%.

Кроме того, наблюдается стабильное повышение показателей в других секторах экономики: торговля в плюсе на 8,2%, услуги транспорта – на 8,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,3%. В совокупности, более 70% роста ВВП было обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством и строительством.

Нурлан Байбазаров также отметил рост инвестиций в основной капитал на 3,1%, при этом наибольший зафиксирован в несырьевых отраслях. В частности, в образовании объем инвестиций вырос в 2,2 раза, в научной и технической деятельности – на 42,1%, в транспорте – на 27,2%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%.

Среди регионов наилучшие показатели зафиксированы в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

«В январе-октябре внешнеторговый товарооборот составил $116,9 млрд. Экспорт составил $68,5 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $23,3 млрд. Импорт товаров составил $48,4 млрд. Положительный торговый баланс увеличился на 33,4% до $20,1 млрд», — подчеркнул вице-премьер.

По его данным, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства увеличился на 5,3% за счет металлургии (рост на 7,2%) и машиностроения (6,9%). В химической промышленности зафиксировано увеличение на 8,4%, в фармацевтике – на 21%, в производстве продуктов питания – на 2,1%, металлических изделий – на 29,5%, а мебели – на 12,8%. Рост производства в горнодобывающей промышленности замедлился до 0,1%, что связано с сокращением добычи нефти на 2% и природного газа на 0,3%. Вместе с тем, добыча металлических руд выросла на 7,9%, угля – на 1,9%. Строительство демонстрирует высокие темпы роста – на 10,3%.

«Высокие показатели роста обеспечены благодаря реализации четырех масштабных инициатив главы государства по жилищному строительству, транспортной и социальной инфраструктуры, а также модернизации инженерных сетей. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, а также в области Жетісу. В январе-ноябре текущего года введено 16,3 млн кв. м жилья, что на 8,3% больше соответствующего периода прошлого года», — подчеркнул вице-премьер.

Валовый выпуск продукции в сельском хозяйстве увеличился на 13,4%. Основным фактором стало растениеводство – благодаря завершению основного сбора урожая рост составил 19,9%. Лидерами по этому показателю стали Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области.

#экономика #Правительство

Популярное

Все
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больничной палате в Экибастузе
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
Институт микрофинансового омбудсмена впервые введут в РК
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономи…
Первые шаги от плановой экономики к рыночной
«Делаем ставку на международный опыт» – аким Алматинской об…
Алматинская область экспортирует продукцию в 63 страны мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]