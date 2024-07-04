Какие предложения озвучил Токаев на саммите «ШОС плюс»

Фото: пресс-служба президента РК

Выступая перед участниками саммита, Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене.

– Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях. Шанхайская организация сотрудничества с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов, способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов. Лозунг председательства Казахстана в ШОС «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» емко отражает дух нашей общей миссии, – сказал Президент.

Продвижение повестки мирного и гармоничного развития Касым-Жомарт Токаев назвал первостепенной задачей многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.

– Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году отметит свою восьмидесятую годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Особое внимание, по мнению Главы государства, необходимо уделить усилению торгово-экономических связей.

– Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли, – отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС. Он также приветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами Организации до 3 трлн долларов.

– Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня План конкретных действий по реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств – членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать Большим Евразийским поясом развития глобальной торговли, – подчеркнул Глава государства.

При этом Казахстан, как акцентировал Касым-Жомарт Токаев, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Он рассказал о проводимой нашей страной работе по сопряжению мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского транспортного маршрута и коридора «Север – Юг», а также по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров.

По словам Главы государства, в текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата.

– Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил выработать совместные действия по решению проблемы деградации внутренних водоемов, а также внедрению новых водосберегающих технологий. Объединенные усилия стран ­­­­­– членов ШОС в этом направлении станут практическим вкладом ШОС в реализацию целей объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Международного года сохранения ледников.

По мнению Президента, крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в Организации.

– Казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизаций. Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров. Полагаю, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.

Подводя итоги своего выступления, Президент заявил о приверженности Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате «ШОС плюс». Он также выразил уверенность, что все конструктивные предложения стран-партнеров придадут новый импульс дальнейшему поступательному развитию Организации.

Также на саммите выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Ирана Мохаммед Мохбер, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, член Верховного совета ОАЭ, правитель эмирата Рас-Эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими.