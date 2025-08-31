Китайские СМИ о встрече Си Цзиньпина и Токаева: доверие, символизм и новые соглашения

Все ведущие китайские СМИ едины в оценках: встреча Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом в укреплении стратегического партнёрства, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина в Тяньцзине стала одним из центральных событий накануне саммита ШОС. Китайские СМИ широко осветили визит казахстанского лидера, каждый раз акцентируя внимание на тех сторонах переговоров, которые лучше всего отражают интересы и приоритеты Пекина. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Официальное агентство Xinhua поставило встречу в исторический контекст. Журналисты отметили, что визит Токаева совпал с мероприятиями в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Для китайской стороны это символично: участие Казахстана в таких событиях подчеркивает близость двух стран и доверительный характер отношений. В центре внимания — слова Си Цзиньпина о том, что, несмотря на любые изменения в мире, Китай и Казахстан должны придерживаться политики добрососедства и работать над более справедливым международным порядком.

Совсем иной акцент сделал телеканал CGTN. Там основное внимание уделили конкретным результатам переговоров. Зрителям напомнили, что стороны подписали свыше 20 соглашений — от энергетики и технологий до образования, спорта и охраны дикой природы. CGTN также процитировал Токаева, который назвал отношения Казахстана и Китая лучшими в истории и отметил рекордные показатели торговли в прошлом году.

"Астана и Пекин должны решительно поддерживать друг друга и выводить сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Более сдержанно ситуацию осветил правительственный портал gov.cn. Там обошлись без подробностей о подписанных документах, сосредоточившись на дипломатических формулировках.

"Независимо от изменений в международной обстановке, Китай и Казахстан должны оставаться добрыми соседями и партнёрами", — приводит ресурс слова китайского лидера.

А вот Министерство иностранных дел КНР в своём заявлении сделало акцент на стратегическом характере партнёрства. По версии МИД, Китай и Казахстан — это "соседи, которые могут доверять и опираться друг на друга". Ведомство отдельно подчеркнуло важность энергетического сотрудничества, развития транспортных коридоров и культурных обменов — особенно в преддверии Года культурного обмена между двумя странами.

В целом, все ведущие китайские СМИ едины в оценках: встреча Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом в укреплении стратегического партнёрства. Однако каждый источник выбрал свой ракурс: от символической преемственности (Xinhua) и практических достижений (CGTN) до сухого дипломатического языка (gov.cn и МИД КНР).

#Китай #Касым-Жомарт Токаев #ШОС #Си Цзиньпин

День строителя

