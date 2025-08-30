Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие на саммите ШОС и мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне

ШОС,Президент
121

"Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул лидер Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

"Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений. Под Вашим председательством был успешно проведен Второй саммит «Китай – Центральная Азия». Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан – стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы. Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", – сказал Си Цзиньпин.

#Китай #Касым-Жомарт Токаев #ШОС #Си Цзиньпин #Тяньцзинь

Популярное

Все
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
AI-Sana в помощь студентам
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
Безусловный ориентир и основа правового государства
Главный документ нашей Независимости
Нацбанк может повысить базовую ставку
Новая модель функционирования государства
Марафон книгочеев
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Созидательный дух конституции
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Укрепляя промышленный потенциал
Учитывать экономическую активность каждого
По пути устойчивого развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзи…
Посвященную 30-летию Конституции медаль учредили в Казахста…
Глава государства принял специального посланника Президента…
Президент проводил короля Иордании в столичном аэропорту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]