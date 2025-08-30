"Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул лидер Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.