По итогам переговоров на высшем уровне с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Республике Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Проект реализован в рамках поручения Главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Баня с целью практикоориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.

Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья – в Академии логистики и транспорта в Алматы.

Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.