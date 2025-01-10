Какие реформы и нововведения планирует Минфин в 2025 году

Пресс-служба правительства подготовила информацию о планируемых реформах и нововведениях в Казахстане в начавшемся году в сфере финансов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9 автомобильных пунктов пропуска модернизируется в Казахстане

В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось 9 контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном

В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до 6 раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию 9 пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.

Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе «Qoldau.kz» и посредством мобильного приложения «CargoRuqsat».

Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса.

Ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года

В рамках совершенствования системы госзакупок по поручению Президента в Казахстане разработан новый Закон «О государственных закупках», действие которого вступило с 1 января 2025 года. Документ направлен на оптимизацию процедур проведения тендеров, повышение качества приобретаемых товаров, работ, услуг, а также поддержку отечественных производителей. В частности, изменения коснулись:

- сокращены сроки проведения конкурса (обсуждение конкурсной документации с 5 до 2 рабочих дней; прием заявок с 15 до 5 рабочих дней; рассмотрение заявок и подведение итогов с 10 до 3 рабочих дней);

- внедряется общественный мониторинг по работам, связанным со строительством. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, привлечение общественности к мониторингу исполнения договоров;

- реализуется новый порядок обжалования итогов закупок. В целях оперативного проведения закупок и исключения затягивания процедур жалобы будут рассматриваться самим организатором закупок;

- в целях приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3 000 до 4 000 МРП;

- в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг стоимость которых не превышает 50 000 МРП у данной категории субъектов;

- продолжится работа по приоритетному приобретению товаров;

- отечественного производства на веб-портале путем установления изъятий из национального режима в целях поддержки внутреннего рынка;

- в целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора, будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства;

- в целях развития неценовых критериев и поддержки местных поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%).