Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году

Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба правительства подготовила информацию о планируемых реформах и нововведениях в Казахстане в начавшемся году в сфере здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект «Клиника одного дня» масштабируют на всю страну

Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект «Клиника одного дня», будет распространен на весь Казахстан. Его реализация позволила обеспечить доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией. Высокое качество услуг и методов пренататальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу «одного окна» в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин.

Кроме того, впервые в Казахстане реализован проект «Фетальная медицина». Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект будет внедрен по всей республике.

Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат

С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства. На сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев.

Изменения коснулось и выдачи других медицинских документов. Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:

- Больничный лист;

- 075/у «Медицинская справка»;

- 026/у «Заключение ВКК»;

- 073/у «Справка о допуске к управлению ТС»;

- 069/у «Санаторно-курортная карта»;

- 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»;

- 076/у «Получение разрешения на оружие»;

- 038/у «Справка о временной нетрудоспособности».

Для этого ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения «eGov mobile», в котором есть доступ к медицинским данным в разделе «еDensaulyq».

Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации. На медицинском языке это называется неблагополучные последствия после иммунизации. Врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы.

#здравоохранение #реформы #Минздрав

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