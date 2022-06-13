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Спорт
"Какие-то заколдованные" – Беларусь об успехе Казахстана в Лиге наций

В Беларуси считают, что сборная Казахстана по футболу заколдованная в нынешнем розыгрыше Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева набрали 7 очков в играх с Азербайджаном (2:0), Словакией (1:0) и Беларусью (1:1). Сегодня, 13 июня, они на своем поле примут словацкую команду.

"Казахи в этом цикле какие-то заколдованные. Третий обзор - третий отскок. По сути, спасло их то, что у наших солдат Урфина Джюса все очень плохо в завершении. Но и так (1:1) лучше, чем грозившее поражение. Ближайшие игры будут решающими для обеих сборных - сменит кто-либо из них дивизион или уже нет. Но давайте честно. Именно по обзору - наши были лучше. Впервые объективно заслужили что-то, что не нули", - пишет телеграм-канал "Серебряный век. Футбол Беларуси".

Отметим, что победа в сегодняшнем матче Казахстан - Словакия позволит одной из сборных завершить летний цикл на первом месте.

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