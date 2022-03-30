В 1960 году известные советские писатели Мухтар Ауэзов, Леонид Леонов, Олесь Гончар и поэт Степан Щипачев по приглашению Американского совета по образованию, который выступил и спонсором поездки, посетили США.

Штаты, города и реки

В состав делегации также были включены переводчик и литературный критик Софья Кругерская, советолог Натали Грант Врага, представитель государственного бюро по связям с общественностью Джон Бейкер. За месяц, с 17 февраля по 17 марта, как пишет Мухтар Ауэзов, «не объездишь, не объемлешь такую великую, необъятную, многообразную и богатейшую страну, тем не менее я вывез большие подробные записи в своем писательском дневнике». Так появились путевые очерки «Впечатления об Америке».

Недавно при поддержке посольства США в Казахстане очерки переведены на английский язык и изданы в книге «Мұхтар Әуезов. Америка әсерлерi. Mukhtar Auezov. Impressions of America». В новое издание, включающее тексты на казахском и английском языках, вошла статья доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Гульзии Прали и директора Дома-музея М. О. Ауэзова, кандидата филологических наук Диара Кунаева «Америка глазами казахского писателя».

Конечно, самым интересным в книге является сам дневник путешествий Мухтара Ауэзова «Поездка в Америку», который, как и путевые очерки «Впечатления от Америки», позволяет представить общественную, политическую и духовную атмосферу того исторического периода.

Куратор проекта и автор предис­ловия книги Деннис Кин, не первый год проживающий в Казахстане, на основе публикаций в изданиях США информации о поездке группы писателей в Вашингтон, Нью-Йорк, штаты Калифорния, Аризона, Феникс, Канзас составил летопись пребывания делегации из СССР в Америке. Он же выступил переводчиком разделов книги на английский язык. Деннис Кин подчеркивает ценность впечатлений Ауэзова от встреч с жителями Америки, его наблюдений, приведенных сведений о культуре и литературе страны.

Во всем проявляются необычайно широкий кругозор писателя, его внимание к деталям, лаконичность и точность. Например, читаем: «Главный читальный зал библиотеки Конгресса построен по типу Британского музея. Купол, зал круглый (20 минут доставка книг), 60 этажей с книгами».

Или другая запись: «В штате Калифорния все обучение до университета бесплатное. Первые 12 классов никакой платы за книги, тетради, бумаги… В Америке в каждом штате своя система обучения. Каждый штат автономен».

Казахский писатель также замечает: «Колорадо протекает через семь штатов, и спор из-за воды решается судом федеральным. Воды этой реки взять нельзя как захочешь. Она на учете. …Садов, фруктов нет. Много солончаков около дома, фрукты не растут».

В путевом журнале при преобладании записей на родном языке встречаются абзацы и предложения на русском. Записи Мухтара Ауэзова – это личные впечатления от Америки, «прос­той рассказ о том, что я видел, что я слышал, что на меня произвело огромное впечатление во время этой поездки». И конечно, они будут интересны читателям.

В контексте литературного взаимодействия

А вот объектом исследования казахстанскими учеными путевые очерки Мухтара Ауэзова об Америке уже становились в коллективной монографии «Казахско-американские литературные связи: современное состояние и перспективы», изданной Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова в 2016 году в рамках научного проекта «Казахско-американское литературное сотрудничество новейшей эпохи» (научный руководитель – Светлана Ананьева).

В частности, кандидаты филологических наук, преподаватели Казахского национального университета им. аль-Фараби и университета КИМЭП Жибек Бимагамбетова и Карина Нарымбетова отмечают, что жанр путевого очерка в творчестве Мухтара Ауэзова расширяет картину казахско-американских литературных связей второй половины ХХ века. Автор живописует встречи, непосредственные контакты, в результате которых возникает интерес друг к другу, к литературам и культурам разных стран на разных континентах.

Доктор филологических наук, профессор Бейбут Мамраев и кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Светлана Ананьева обращают внимание на то, как открывали для себя США Мухтар и Мурат Ауэзовы. Если Мухтар Ауэзов посетил США в составе представительной писательской организации, то идея поездки Мурата Ауэзова «зародилась в ходе американо-советских поисков конкретных форм народной дип­ломатии». Удивительно то, что у отца и сына порой совпадают конструкции фраз и построение предложений, стилевые особенности письменной речи…

Вернемся к новому изданию. Несомненно, что одна из цент­ральных тем для Мухтара Ауэзова – вопросы взаимодействия культур и литератур в межъ­языковой коммуникации и художественном переводе. Известно, что 22 февраля 1960 года в 10 утра состоялся визит делегации в Колумбийский университет. Департамент славянских языков и литературы возглавлял профессор Стильман, который познакомил гостей с историей университета.

В своих записках Мухтар Ауэзов отметил, что журнал «Форум» основан в 1754 году при короле Георгии II. В университете изучают казахский фольклор, турецкий, узбекский, азербайд­жанский, армянский языки. Сот­ни студентов изучают русский. Преподаются русская литература ХIХ века (два семестра), ХХ века и советская литература. Профессор Симонс Эрнест преподает «Введение в советскую литературу и идеологию» на основе творчества Константина Федина, Леонида Леонова и Михаила Шолохова.

Показательна и предельно «литературна» запись от 5 марта 1960 года: «Тут земля приключений… Пароход им. М. Твена. Река окружает остров Тома Сойера». Следующий разговор о литературе – в Гарвардском университете 15 марта. В дневнике Мухтар Ауэзов записывает: «Говорил о простоте в поэзии». Тогда состоя­лась встреча с членами американского ПЕН-клуба.

Приведена в издании и статья «Яркий талант» известного украинского прозаика, публициста, общественного деятеля, академика Академии наук Украины Олеся Гончара. Он отмечает, что в беседах с преподавателями и студентами университетов США, в издательствах, редакциях журналов, на пресс-конференциях у Мухтара Ауэзова всегда находилось «доброе слово как для русской, так и для украинской, белорусской, грузинской, латышской и других братских литератур».

Олесь Гончар подчеркивает обаяние, доброжелательность, такт Мухтара Ауэзова, его дар располагать к себе с первого взгляда. Писатель имел обыкновение «ко всему присматриваться вдумчиво, неторопливо, основательно, как бы пытаясь разгадать в вещах и явлениях их тайный смысл. Эту склонность сразу подметили бойкие американские репортеры, любители давать прозвища, они с первого дня нарекли Ауэзова «философ, мудрец Востока».

Книга «Мұхтар Әуезов. Америка әсерлерi. Mukhtar Auezov. Impressions of America» включает фотографии Мухтара Ауэзова, Леонида Леонова, Олеся Гончара, Степана Щипачева, Софьи Кругерской, Натали Грант Врага и Джона Бейкера с американскими писателями, издателями, членами редколлегии журнала «Атлантик», на прогулке в Йосемитском национальном парке рядом с огромной секвойей и другие. Публикуемые фото­графии предоставлены Домом-музеем М. О. Ауэзова и архивом Литературного музея им. Степана Щипачева.

Фото: saryarqanews.kz