Какой будет погода этим летом в Казахстане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По прогнозу метеослужбы, летом на большей части республики ожидается дефицит осадков.

Фото: Kazpravda.kz

Жаркое лето с дефицитом осадков прогнозируют метеорологи на большей части страны, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, летом на большей части республики температурный фон ожидается выше нормы, лишь в северных регионах - в пределах климатической нормы.

Как сообщили в Казгидромете, в северо-западной и северо-восточной половине Казахстана, с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов северных морей, возможно колебание температуры воздуха днем от +30+38 °С до +15+20°С, и в то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40+45°С.

Жаркие дни сменятся прохладными с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром, отмечают метеорологи.

По прогнозу метеослужбы, июнь будет жарким на большей части страны. Средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны (норма: +18+23°С на большей части Казахстана).

В июле на большей территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны – выше нормы на 1°(норма: +18+24°С на большей части РК).

Последний месяц лета - август - ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, и лишь в северо-западной половине республики - около нормы (норма: +20+28°С на большей части РК).

Что касается осадков, то в целом летом на большей части республики ожидается их дефицит.

Количество осадков в пределах климатической нормы прогнозируется в июне на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны; в июле – в северо-западной части РК; в августе – в северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана.

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