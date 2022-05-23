Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты

Контуры Нового Казахстана

Эксперты в Алматы обсудили будущее политической системы Казахстана, контуры которой планируется утвердить на конституционном референдуме 5 июня.

На предстоящем референдуме гражданам предстоит сказать свое слово по поправкам, касающимся более 30 статей Основного закона страны. Как известно, ключевая цель конституционной реформы – это системная трансформация государственной модели, в результате которой сократятся полномочия Президента, усилится роль Парламента, укрепится независимость судебной системы. Конституционная реформа создает основу для новой, более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества. В целом реформы Президента направлены на децентрализацию власти, усиление парламентаризма и многопартийности, повышение политической конкуренции.

Сам Глава государства, говоря о предстоящих стратегических преобразованиях, заявил, что поправки в Конституцию призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) собрал в Алматы представителей экс­пертного сообщества, чтобы обсудить, каким образом изменится политическая система Казахстана в результате инициированных реформ и какие риски и вызовы ожидают обновленную политическую систему.

По мнению директора ИМЭП Ержана Салтыбаева, особый интерес представляет то, какими будут практические перемены после формирования новой политической модели, возникновения новых центров сил и влия­ния, расширения поля для политической конкуренции.

Политолог, профессор Казах­станско-немецкого университета Рустам Бурнашев в ходе дис­куссии подробно остановился на самом феномене «суперпрезидентской власти» в Казахстане. По его мнению, оценка президентской власти в Казахстане как суперпрезидентской появилась в начале 2000-х годов и была связана с Конституцией 1995 года, где было зафиксировано, что Президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти, то есть находится над ветвями власти.

По словам политолога, построить суперпрезидентскую систему управления очень легко. Опыт Казахстана показывает, что в считанные годы суперпрезидентская система была выстроена очень эффективно и очень быстро, а сменить ее достаточно сложно.

Более того, он считает, что резкий отказ от действующей модели власти «чреват очень большим количеством вызовов и рисков».

«И поэтому те поправки в Консти­туцию, которые предлагаются сейчас, с моей точки зрения, могут рассматриваться только как некий начальный набор шагов, которые в дальнейшем могут привести к полному отказу от суперпрезидентской модели власти и приходу к классическому варианту президентской республики, где Президент будет просто главой исполнительной власти», – пояснил он.

Таким образом, политолог подчеркнул, что он разделяет точку зрения о том, что поправки сами по себе не предполагают изменения политической системы в Казахстане, но соз­дают условия для этих изменений.

«С точки зрения устойчивости политической системы, с точки зрения устойчивости страны, я считаю это вполне оправданной позицией», – сказал он.

Участники дискуссии также отметили, что, не умаляя значения самих поправок в Конституцию, большую роль в устойчивости политической системы будет играть то, как законодательные нормы будут исполняться на практике. В частности, крайне важно, чтобы в стране были честные и прозрачные процедуры регистрации партий, конкурент­ные парламентские и местные выборы, имелась возможность независимого контроля за электоральным процессом.

В свою очередь социолог, руководитель общественного фонда «Стратегия» Гульмира Илеуова со ссылкой на результаты проведенного экспертного опроса также подчеркнула критическую важность соблюдения законнос­ти со стороны властей в процессе политического реформирования.

По ее данным, многие эксперты отмечают, что, несмотря на процессы, направленные на демократизацию и либерализацию, в стране сохраняются административные ограничения и прессинг.

«Если его не убрать, то все попытки реформирования будут сведены на нет», – отметила она.

Гульмира Илеуова также рассказала, что ряд инициированных Главой государства реформ полностью соответствует ожиданиям экспертов, высказанным ими в ходе опроса в феврале текущего года.

В ходе того опроса эксперты высказались за регистрацию в стране новых партий, уголовное преследование представителей исполнительной власти и членов избирательных комиссий за нарушения в ходе выборных кампаний, а также за снижение ценза для регистрации партий.

Участники встречи также обсудили перспективы роста многопартийности в Казахстане. Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК Юрий Булуктаев напомнил, что за 3 года, прошедшие с президентских выборов 2019 года, Казахстан успел поменять законодательство о политических партиях, снизив порог для регистрации партии с 40 000 до 20 000 человек. А уже в марте 2022 года Президент предложил новые поправки, которые касаются снижения числа членов инициативной группы для регистрации партии с 1 000 до 700 человек, а количество членов партии – с 20 000 до 5 000 человек.

«Эксперты ожидают, что либерализация закона о партиях поз­волит действительно вывести на новый уровень политическую конкуренцию, зарегистрироваться тем партиям, которые «стоят в очереди», – отметил Юрий Булуктаев.

Он также напомнил, что за последние годы ни одна новая партия в Казахстане не была зарегистрирована, а число парт­организаций, наоборот, сократилось – из-за того, что партия «Adal» влилась в состав партии «AMANAT».

«Январские события и Пос­лание Президента от 16 марта послужили триггерами для реа­нимации старых и появлению новых инициатив по созданию партий», – отметил он, добавив, что число таких инициатив насчитывает около двух десятков.

Важным трендом будущих избирательных кампаний, по мнению некоторых участников дис­куссии, станет дезориентация многих избирателей, связанная с переменами в партии власти.

«Я подозреваю, электорат будет в очень большой растерянности после переименования партии и выхода Президента из ее рядов», – отметила Гульмира Илеуова, добавив, что многие избиратели привыкли голосовать за ту партию, которую возглавляет Глава государства.

Вместе с тем участники встречи согласились, что формирование будущего партийно-политического ланд­шафта – вопрос не ближайшей перспективы, тогда как наиболее актуальной задачей в текущий момент является максимально эффективное информирование населения о референдуме и сути выносимых на него поправок.