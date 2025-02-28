Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев получил новое назначение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства

Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Родился в 1981 году. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Cranfield School of Management (Великобритания).

В 2008-2014 гг. — старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 гг. — вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2015-2017 гг. — главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 гг. — главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка «Сити».

В 2020-2022 гг. — региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ).

C 2022 г. — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

4 сентября 2023 года назначен министром промышленности и строительства РК.