Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев получил новое назначение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Родился в 1981 году. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Cranfield School of Management (Великобритания).
В 2008-2014 гг. — старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).
В 2014-2015 гг. — вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).
В 2015-2017 гг. — главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.
В 2017-2020 гг. — главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка «Сити».
В 2020-2022 гг. — региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ).
C 2022 г. — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
4 сентября 2023 года назначен министром промышленности и строительства РК.