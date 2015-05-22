Капитан "Астаны" Ару вышел в лидеры общего зачета "Джиро д'Италия"
Марат Манаспаев
Капитан казахстанской велокоманды "Астана" итальянец Фабио Ару вышел в лидеры генеральной классификации Гранд-тура "Джиро д'Италия" по итогам 13-го этапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Победителем данного этапа стал итальянский велогонщик Lampre Merida Саша Модоло. Вторым финишировал Джакомо Ниццоло из Trek Factory Racing, а третьим еще один представитель сборной Италии Элиа Вивиани из Sky. Ару финишировал 18-м и проиграл победителю этапа четыре секунды.
Таким образом, Ару перехватил розовую майку лидера генеральной классификации у капитана российской Tinkoff-Saxo испанца Альберто Контадора, который на 13-м этапе оказался отрезан завалом на финальных километрах дистанции. Капитан "Астаны" финишировал раньше испанца и отыграл ранее добытое преимущество, которое составляло 17 секунд.
Завал произошел непосредственно перед зоной нейтрализации. А Контадор впервые в карьере снял лидерскую майку по ходу Гранд-тура. Теперь Контадор, занимающий вторую строчку, проигрывает Ару 19 секунд. На третьем месте идет еще один представитель "Астаны" испанец Микель Ланда, проигрывающий Ару одну минуту и 14 секунд.
Завтра, 23 мая, на 14-м этапе состоится индивидуальная гонка со стартом в Тревизо. Протяженность ее составляет 59,4 километра.