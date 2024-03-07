Кардиолог Айжан Онгарбаева в медицине 13 лет. Лечить людей она мечтала с раннего детства

Общество
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Самат Бейсембаев

Врач – профессия важная, сложная и ответственная, ведь эти люди могут буквально подарить человеку вторую жизнь.

фото Игоря Бургандинова

– Помню, как папа меня часто спрашивал, кем я стану, когда вырасту. И я всегда, даже будучи совсем крохой, отвечала: «Врачом». Наверное, это было связано с тем, что я была очень болезненным ребенком, часто была в больницах. Видимо, тогда врачи на меня и произвели сильное впечатление. В итоге одним из них я и стала, – рассказывает она.

Первые шаги на пути к мечте начинала с университета, потом резидентура. А после устроилась на работу, причем первую долж­ность получила в Управлении делами Президента РК.

– Это просто чудо, учитывая, что у меня не было никакого опыта, кроме ординатуры. Было очень интересно. Коллеги потом часто об этом мне напоминали: мы тебя взяли без опыта работы, без ничего, но взяли, – улыбается собеседница. – Работала сначала в поликлинике, потом перешла в стационар. И тут, как мне кажется, я раскрылась.

Последние четыре года Айжан работает в одном из многопрофильных медцентров Астаны ординатором стационара. Помогает людям подготовиться к операции на сердце, а после – восстановиться. За это время через нее прошло много людей, и все пациенты очень разные. Для кого-то можно отдать всего себя, вывернуться наизнанку, а он нахамит в ответ. А есть те, кто помнит спустя десять лет.

– Однажды пациент пришел ко мне на прием. Вид бледный. Мы мгновенно сняли кардиограмму. Оказалось – инфаркт. Сразу же сделали все необходимые процедуры, провели диагностику. И в итоге спасли ему жизнь. Он до сих пор меня вспоминает, хотя семь лет прошло. Пишет на каж­дые праздники, поздравляет, цветы присылает, – с теплотой говорит она.

К сожалению, бывают и очень тяжелые моменты – когда теряешь пациентов. Айжан и спустя годы помнит каждого из них.

– Все еще в голове их имена, фамилии... Держу в памяти истории болезни, потому что, когда к тебе приходит следую­щий пациент, ты что-то знакомое улавливаешь, у тебя уже настороженность. Усиливаешь внимание. Иногда посещают мысли, что я где-то не доработала, недостаточно их предупреждала или даже пугала. Например, у мужчины высокое давление, и он выпивал. Думаю, надо было сильнее на него надавить, запугать, чтобы бросил, позаботился о своем здоровье. Часто ищешь, где совершил ошибку и есть ли она, – рассуж­дает врач.

К слову, самой Айжан тоже пришлось нелегко. Ей удалось справиться с онкологией. Долгие месяцы она боролась с лейкозом. Болезнь, надо сказать, коварная: человек может «сгореть» буквально за две недели.

– Сейчас я на учете, все еще наблюдаюсь. К врачам, что меня спасли, отношусь с огромной любовью. Они меня вытащили. Вот они – настоящие герои, это могу сказать точно, – добавила она.

К слову, вдохновение в работе дают ей именно коллеги. Они воспитывают, формируют как специалиста. Особенно это важно в начале пути.

– Когда рядом находятся умные люди, это всегда помогает. Я вышла на работу совсем юной, многих вещей не понимала, очень сильно в себе сомневалась. Всегда нужен тот, кто скажет, что ты делаешь все правильно, подскажет, если что-то не так. Мне в этом плане всегда везло: у меня были потрясающие коллеги, великолепные учителя. Те, к кому я могла пойти, посоветоваться, спросить. Они меня все еще вдохновляют, дают силы продолжать заниматься своим делом, – сказала Айжан Онгарбаева.

Надо помнить, что каким бы знатоком ни был врач, он все равно не всесилен. И в первую очередь за свое здоровье ответственны мы сами.

– Не должно быть так: пришел в больницу – и все, лечите меня. Если ты хочешь быть здоровым – должен приложить к этому усилие, – подытожила Айжан. – Нередко говорю пациентам: «Я хочу вам помочь, а вы помогите мне в этом». Даже не знаю, что важнее – моя часть, где я выдаю медикаменты и препараты, или настрой человека. Если он сам хочет выздороветь, у него все проходит хорошо.

#врач #профессия #8 марта #Айжан Онгарбаева #кардиолог

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