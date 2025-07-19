Карьерный центр – выпускникам

Молодежная политика
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

На прошедшей на днях ярмарке вакансий в Жезказгане рабочие места для выпускников колледжей и университетов предложили более 30 работодателей. В основном это бюджетные организации, в том числе правоохранительные органы и банки второго уровня. Несколько городских колледжей активно приглашали на учебу парней и девушек.

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– Это четвертая ярмарка вакансий за полгода, – рассказал исполняющий обязанности руководителя карьерного центра города Жезказгана Акжан Алтынбек. – Сегодня мы даем свыше 200 вакансий в самых разных сферах деятельности – от образования до финансовых учреждений. Причем роль карьерного центра – одна из ключевых. Выпускникам колледжей и вузов предлагается участие в программах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» – трудоустройство на пять лет сразу после окончания учебного заведения.

Зарплата – определяющий фактор для молодежи. В среднем сотрудник с нулевым стажем получает 180–200 тыс. тенге в месяц. Для первого рабочего места неплохо. Выпускники по «Молодежной практике» могут зарабатывать от 35 МРП на первых порах. Тот, кто в течение года проявит себя ответственным и трудолюбивым сотрудником, может рассчитывать на постоянное место работы и другую зарплату, отметил Акжан Алтынбек.

А на что рассчитывает сама молодежь? Каждого работодателя окружали несколько человек – значит, интерес есть. Это подтверждают и специалисты карьерного цент­ра. Но уточняют, что молодые люди, которые приходят в поисках работы, надеются получить место с оплатой труда, как у металлургов или шахтеров. 200 тыс. тенге в месяц устраивают не всех. Желаемый доход – от 300 тыс. тенге на время испытательного срока.

– Все наши ярмарки вакансий ориентированы на разные категории желающих трудоустроиться, – пояснил Акжан Алтынбек. – Есть для представителей старшего поколения – от 50 лет, для женщин, молодежи. Эффект есть, его подтверждают и работодатели, число которых увеличивается с каждой ярмаркой. Сегодня в Жезказгане на учете по безработице состоят 950 человек, большая часть из них – женщины. Мы с ними всегда на связи, как только появляются новые предложения, предлагаем прийти ознакомиться с ними.

Каждое новое предприятие предоставляет список вакансий. Например, недавно открылся завод по производству респираторов, работодатель подал заявку на 40 специалистов. Новые рабочие места предложили и на строительстве автодороги республиканского значения Жезказган – Кызылорда, условия очень хорошие.

Работа локальных карьерных центров тесно взаимо­связана с сайтом enbek.kz, и соискатель может ежедневно отслеживать изменения в списках вакансий. Не меньшим успехом пользуются грантовые государственные программы на открытие бизнеса. На гранты, предлагаемые карьерным центром, а это 400 МРП, могут рассчитывать лица с инвалидностью III группы, многодетные родители, переселенцы. В текущем году в Жезказгане запланировано выделить 31 грант по заявкам, 10 грантов из первого потока уже назначены.

#Жезказган #ярмарка вакансий #молодежная политика

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